Coahuila

Restaurantes generan más de 5 millones de pesos por San Valentín

A pesar de que las primeras semanas del año mostraron una baja en las ganancias, atribuida a despidos en la región sureste, el sector ha comenzado a recuperarse

  • 16
  • Febrero
    2026

La industria restaurantera reportó ganancias superiores a los 5.3 millones de pesos durante las celebraciones por el Día de San Valentín este fin de semana. Isidoro García Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), compartió esta cifra en una reciente declaración.

Restaurantes registraron hasta 80% de reservaciones

García Reyes destacó que, durante el viernes y sábado, los restaurantes alcanzaron aproximadamente un 80% de reservaciones, y algunos incluso se quedaron sin espacios disponibles debido a la alta demanda.

Sector restaurantero muestra recuperación tras bajas de inicio de año

A pesar de que las primeras semanas del año mostraron una baja en las ganancias, atribuida a despidos en la región sureste, el sector ha comenzado a recuperarse.

"Definitivamente hemos tenido bajas, especialmente en la primera semana de enero, que fue un poco crítica, pero después hubo movilidad".

Ingresos del 14 de febrero superaron cifras del año anterior

El presidente de Canirac también subrayó que, a pesar de las dificultades, las ganancias del 14 de febrero superaron las del año anterior, lo que indica una tendencia positiva para la industria.

 


