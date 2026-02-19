‘Cocinan’ restaurantes de NL ventas por $460 mdp por Cuaresma

Con una derrama estimada de hasta $460 millones de pesos y un crecimiento proyectado del 35% para 2026, el sector restaurantero de Nuevo León arrancó la temporada de Cuaresma con altas expectativas.

Así, la fecha no solo responde a la tradición religiosa, sino que se consolida como un impulso económico clave para la industria gastronómica estatal.

En rueda de prensa, Kathia Guajardo Bosques, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León, indicó que el ticket promedio podría situarse entre $550 y $850 pesos por persona, con ocupaciones en fin de semana de hasta 95% en sus establecimientos.

“La expectativa es muy positiva; vemos un consumidor más dispuesto a invertir en experiencias gastronómicas de calidad”, afirmó.

A este panorama favorable también se suma la celebración del Mundial 2026 como factor estratégico.

Bajo este escenario, se prevé capacitar hasta 20,000 colaboradores, no solo de la industria restaurantera, sino también la turística en general.

“Queremos que el Mundial sea el pretexto para profesionalizar al sector y que estas capacitaciones se queden de manera permanente”, señaló Guajardo Bosques.

La capacitación no se limitará al personal de restaurantes; también incluirá taxistas y elementos de seguridad pública, mientras que los cursos incluirán inglés, seguridad, manejo higiénico y hospitalidad.

“Cada vez llegan más franquicias extranjeras, principalmente de origen estadounidense, canadiense, español, italiano y brasileño; Nuevo León está listo para competir a nivel internacional, pero debemos garantizar estándares globales”, puntualizó.

Así, la Cuaresma y el Mundial se reafirman como motores económicos que fortalecen empleo, turismo y la competitividad regional, concluyó la líder del sector restaurantero en la entidad.

