T-MEC seguirá vigente hasta 2036: Sheinbaum; hoy inicia revisión

Explicó que, si EUA decide no respaldar por ahora una prórroga de 16 años, el acuerdo seguirá vigente hasta 2036 y se abrirá un mecanismo de revisiones anuales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que comenzó este 1 de julio, no representa una fecha límite para la continuidad del acuerdo comercial ni implica que deje de operar si Estados Unidos decide no respaldar de inmediato una extensión por 16 años.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal leyó el artículo 34.7 del tratado para explicar el mecanismo de revisión y extensión de la vigencia del acuerdo, ante las dudas que han surgido sobre el proceso que inicia este martes.

"Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años que es su vigencia, hasta el 2036, y se revisaría cada año", afirmó.

México y Canadá ya enviaron su postura

Explicó que el T-MEC, firmado hace seis años y vigente desde el 1 de julio de 2020, establece que en su sexto aniversario los tres países deben revisar su funcionamiento y comunicar por escrito si desean ampliar su vigencia por un nuevo periodo de 16 años.

Confirmó que tanto México como Canadá ya entregaron esa notificación.

"Así lo hicimos Canadá y México. Si cada parte confirma su deseo de prorrogar este tratado, la vigencia se prorrogará automáticamente por otros 16 años", explicó.

Sin embargo, puntualizó que si alguno de los socios no manifiesta por ahora esa intención, el tratado no desaparece ni queda sin efectos.

La revisión será anual si no hay consenso

Detalló que el propio T-MEC prevé un escenario en el que alguno de los países no respalde la extensión inmediata.

En ese caso, indicó, la Comisión del tratado deberá reunirse cada año hasta el final de la vigencia actual para revisar su funcionamiento y evaluar una eventual prórroga.

"No es una fecha límite hoy. Si no se envía la carta por parte de Estados Unidos de los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia; solamente queda una revisión anual", sostuvo.

Añadió que durante ese periodo podrán definirse las características de esas revisiones y los temas que serán objeto de negociación.

Subrayó que la posibilidad de ampliar el tratado no se agota con la revisión de este año, ya que cualquiera de los tres gobiernos puede decidir más adelante extender su vigencia.

"Si después de ese tiempo o después de tres años o de cuatro deciden las partes prorrogar por 16 años, se puede prorrogar por 16 años. No es que ya no se pueda volver a prorrogar", enfatizó.

Además, insistió en que el tratado continuará operando con normalidad mientras se desarrollan las negociaciones entre los tres países.

Continúan las negociaciones

La titular del Poder Ejecutivo federal informó que este martes se llevará a cabo una reunión para definir las características del proceso de revisión y adelantó que, de acuerdo con el calendario previsto, un equipo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) visitaría México alrededor del 20 de julio para continuar los trabajos técnicos.