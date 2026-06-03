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Finanzas

Salida de SpaceX a bolsa incrementaría aún más la riqueza de Elon

La empresa aeroespacial anunció que pondrá a la venta 555.6 millones de acciones a un precio de $135 dólares cada una con su próxima oferta pública inicial

  • 03
  • Junio
    2026

SpaceX anunció que planea recaudar hasta $75,000 millones de dólares con su próxima oferta pública inicial (IPO), una operación que, de concretarse, se convertiría en el debut bursátil más grande de la historia y colocaría a Elon Musk a las puertas de convertirse en el primer billonario del mundo.

La compañía, cuyo nombre oficial es Space Exploration Technologies Corp., informó que pondrá a la venta 555.6 millones de acciones a un precio de $135 dólares cada una.

Con ello, la empresa alcanzaría una valoración cercana a los $1.77 mil millones de dólares, superando ampliamente la histórica colocación de Saudi Aramco en 2019.

Musk mantendría el control de SpaceX

De acuerdo con el prospecto actualizado de la oferta, Elon Musk conservará el control de la empresa gracias a la posesión de más de 5,220 millones de acciones Clase B, las cuales otorgan diez votos por cada título.

Con esta estructura, el empresario tendría alrededor del 82.4% del poder de voto dentro de la compañía.

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Según estimaciones de Forbes, el patrimonio de Musk ronda actualmente los $826,000 millones de dólares. Con la nueva valoración de SpaceX, su fortuna aumentaría en aproximadamente 223,000 millones adicionales, impulsada principalmente por su participación accionaria.

Los ambiciosos planes espaciales e IA

El documento presentado para la oferta pública destaca que parte de los recursos obtenidos serán destinados a impulsar proyectos de exploración espacial, en los que se incluyen futuras misiones a la Luna y el desarrollo de una eventual colonia humana permanente en Marte.

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La empresa también busca fortalecer su presencia en el sector de la inteligencia artificial, una de las principales apuestas de Elon Musk.

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La empresa aeroespacial estima que este mercado podría representar ingresos potenciales de hasta $26.5 mil millones de dólares en el futuro, aunque algunos de sus proyectos, como la instalación de centros de datos en el espacio, aún enfrentan importantes desafíos tecnológicos.

En este segmento, la compañía mantiene alianzas estratégicas con firmas como Anthropic y recientemente obtuvo derechos para adquirir la plataforma de programación asistida por IA Cursor, fortaleciendo así su presencia en el mercado empresarial.

SpaceX abriría el camino para nuevas ofertas públicas de IA

La empresa planea cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo "SPCX", con el inicio de operaciones previsto para finales de la próxima semana.

Especialistas consideran que esta operación podría marcar el inicio de una nueva etapa para los mercados financieros, luego de varios años con pocas ofertas públicas iniciales de gran tamaño.

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Además de financiar el crecimiento de sus divisiones de cohetes y tecnología espacial, SpaceX utilizará los recursos para expandir la infraestructura de Starlink Mobile, fortalecer su red satelital y acelerar el desarrollo de sus proyectos relacionados con inteligencia artificial.


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