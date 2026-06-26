Wall Street abre en rojo tras retraso en salida de OpenAI

Medios especializados señalan que la noticia de que OpenAi planea retrasar su salida a bolsa impulsó la venta masiva de acciones tecnológicas

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Wall Street abrió la jornada de este viernes en rojo, luego de que uno de sus principales indicadores bajara ante el anuncio de que OpenAI planea retrasar su salida a bolsa.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.46% hasta 51,682 unidades

: baja 0.46% hasta 51,682 unidades S&P 500 : baja 0.69% hasta 7,306 unidades

: baja 0.69% hasta 7,306 unidades Nasdaq: baja 1.09% hasta 25,083 unidades

Los valores de las empresas tecnológicas eran los más perjudicados en los primeros compases de la jornada:

Micron cae 6%

Advanced Micro Devices cae 4%

Intel cae 5%

Nvidia 1.6%

Oracle 0.1%

Medios especializados señalan que la noticia de que OpenAI planea retrasar su salida a bolsa impulsó la venta masiva de acciones tecnológicas debido al temor a un incremento en el coste de las infraestructuras de la Inteligencia Artificial (IA).

JPMorgan apuntó que esta situación genera preocupación sobre "la sostenibilidad" del gasto de OpenAI en infraestructuras, "dado el retraso en la financiación procedente de los mercados de capitales", señaló The New York Times.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza hasta 69.64 dólares por barril, ante las acciones realizadas en el estrecho de Ormuz.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En tanto, el oro presentó indicios positivos al subir 0.32% al cotizar en $4,060 dólares; la plata bajaba 0.5 con %58.11 dólares. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedía hasta el 4.39%.