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Finanzas

Wall Street cierra en rojo por amenazas de Trump a Irán

La atención de los mercados también se concentra en la esperada salida a bolsa de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk

  • 10
  • Junio
    2026

Wall Street cerró este miércoles en rojo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Irán con llevar a cabo nuevos ataques.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 1.87% hasta 49,918 unidades
  • S&P 500: baja 1.62% hasta 7,266 unidades
  • Nasdaq: baja 0.86% hasta 25,169 unidades

Los mercados financieros reaccionaron con cautela este martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que su país volverá a actuar militarmente contra Irán si considera que existen nuevas amenazas, tras los recientes bombardeos lanzados en respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El mandatario también cuestionó a Teherán por la lentitud en las negociaciones para alcanzar un acuerdo, declaraciones que incrementaron la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La tensión geopolítica tuvo un impacto inmediato en el mercado energético.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanzó 2.1% para ubicarse en 90.03 dólares por barril, impulsado por las preocupaciones sobre una posible afectación al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de crudo.

En contraste, el sector tecnológico registró una jornada negativa en Wall Street. Entre las compañías con mayores retrocesos destacaron Micron -4.7%, Advanced Micro Devices (AMD) -4.8 % y Broadcom -5% , cuyos títulos cerraron con pérdidas superiores al 4 por ciento.

Por su parte, Oracle finalizó la sesión con una baja de 2.21 por ciento, aunque en las operaciones posteriores al cierre amplió sus pérdidas a más de 4 por ciento.

A pesar de que la compañía reportó resultados trimestrales por encima de las expectativas del mercado, con una utilidad neta de 4 mil 220 millones de dólares, frente a los 3 mil 430 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior, los inversionistas mostraron preocupación por sus planes de captar recursos adicionales para acelerar su expansión en el negocio de la inteligencia artificial.

Mientras tanto, la atención de los mercados también se concentra en la esperada salida a bolsa de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, operación que analistas consideran podría convertirse en la oferta pública inicial más grande de la historia.

Así cerraron el resto de las acciones

En otros mercados, el oro bajaba a $4,097 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años subía al 4.55 %, el euro se cambiaba a $1.1538 dólares y el bitcóin bajó a $61,790 dólares.

 

 

 

 

 

 


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