Se agudiza en Nuevo León colocación de técnicos

Los puestos tardan en promedio 61 días en ser ocupados, aunque en las microempresas el tiempo es mayor

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La falta de talento técnico especializado continúa agravándose en Nuevo León, al grado de que las vacantes sin cubrir en la industria se duplicaron en los últimos tres años.

Mientras que en 2023 las empresas reportaban un promedio de 12 vacantes técnicas sin cubrir, para el cierre de 2025 la cifra aumentó a 25, en un contexto donde el 81% de las compañías reconoce enfrentar dificultades para contratar personal calificado.

En un conversatorio, Karen Mier, coordinadora del Modelo Dual de Caintra, explicó que el problema obedece a la escasez de perfiles especializados y a que una parte importante de los candidatos no cumple con los conocimientos que demanda la industria.

“El 61% considera que el personal que incorpora carece de los conocimientos técnicos y de las habilidades blandas necesarias”, señaló al presentar los resultados de la Encuesta de Necesidades de Personal Técnico 2025.

Además, la entidad mantiene desde 2020 un déficit cercano a 40,000 técnicos especializados.

Las vacantes tardan en promedio 61 días en cubrirse, aunque en las microempresas el tiempo supera los 80 días, mientras que las carreras con mayor demanda son electromecánica, mantenimiento industrial y máquinas y herramientas.

La especialista agregó que los egresados del Modelo Dual registran mejores condiciones de inserción laboral, al percibir en promedio 25% más salario que quienes no cursaron esta modalidad, debido a que egresan con experiencia práctica y conocimiento de los procesos productivos de las empresas.

Modelo dual

Como parte de la estrategia para atender la escasez de talento técnico, la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León impulsa el Modelo Dual, esquema educativo que combina la formación académica con la capacitación práctica dentro de las empresas.

Nuevo León se mantiene como el estado líder del país en esta modalidad, la cual opera desde hace más de 12 años bajo la coordinación de la Caintra Nuevo León.

Actualmente participan más de 200 empresas y alrededor de 600 estudiantes activos, mientras que más de 2,500 jóvenes han pasado por el programa.

El modelo contempla que los estudiantes reciban 30% de formación en el aula y 70% en la empresa, lo que permite que desarrollen experiencia laboral antes de concluir sus estudios técnicos.

Karen Mier, coordinadora del Modelo Dual de Caintra, dijo que el programa registra una eficiencia en donde nueve de cada 10 estudiantes concluyen tanto su carrera técnica como el proceso de formación dual.