Pemex busca producir hasta 1.8 millones de barriles con Petrobras

Desde López Obrador se dio inicio a este proceso con la creación de refinerías y la adquisición de Deer Park para que el hidrocarburo se quedara en el país

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó este lunes los avances en las conversaciones con Petrobras, debido a que su objetivo radica en producir hasta 1.8 millones de barriles diarios totales para el abastecimiento nacional.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que su alianza, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) radica en el incremento de la venta de gasolina y diésel, así como en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y el posterior estrecho de Ormuz.

"Es muy ambicioso el tema de explotar el Golfo de México, replantear la explotación de algunos pozos que ya se han explotado, ver cómo va esta situación y saber cuál es el plan, que debe haber un plan ambicioso aparte de la explotación de estos mantos".

También calificó como "irresponsable" la sobreexplotación de Cantarell en la década de 1990 y hasta los 2000, debido a que los presidentes produjeron hasta 3.2 millones de barriles diarios.

"La mayor parte de ese crudo se exportó a Estados Unidos, ese crudo podría haberse quedado en 2.5 millones de barriles diarios de producción, durante Zedillo se producía 2.1 millones de barriles diarios y con Fox llegó a producirse en 2003 3.4 millones de barriles diarios".

Desde la administración de su antecesor Andrés Manuel López Obrador se dio inicio a este proceso con la creación de refinerías y la adquisición de Deer Park, con el fin de que el hidrocarburo permaneciera en el país.

¿Qué es lo que hace esta administración para contribuir en la producción del petróleo?

Sheinbaum Pardo explicó que, entre las acciones que se realizan para incrementar el aumento de la producción de barriles diarios, se expone la futura conclusión de las plantas de Tula, así como la de Salina Cruz.

Por lo que el papel de Petrobras tendría cabida con la muestra de mejores técnicas para la exploración de petróleo, en el marco de una colaboración estratégica.

"Esta parte de exploración nos va a ayudar mucho Petrobras, porque ellos han desarrollado nuevas técnicas para la exploración de petróleo, particularmente en aguas profundas. Por ejemplo, se está viendo si en Cantarell".

Recalcó que optarán por utilizar energías limpias como la solar y la eólica, debido a que este recurso es considerado no renovable y su explotación podría traer importantes consecuencias para el sector energético del país.

Pemex y Petrobras fortalecen cooperación energética

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Petrobras firmaron este martes un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo propósito de establecer una cooperación estratégica para efectuar proyectos en la industria de hidrocarburos.

Durante su encuentro en Brasil, el director general Juan Carlos Carpio Fragoso firmó junto a la presidenta Magda Chambriard un acuerdo para impulsar la colaboración estratégica y técnica en exploración, producción y transformación de hidrocarburos.