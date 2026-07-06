Wall Street cierra verde, con Dow Jones en 53,000 puntos

La bolsa comenzó la jornada con prudencia, pero se impuso el optimismo tras las ganancias generalizadas de la semana pasada

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Wall Street cerró este lunes en verde, después de que el Dow Jones supera los 53,000 puntos por primera vez.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.29% hasta 53,055 unidades

: sube 0.29% hasta 53,055 unidades S&P 500 : sube 0.72% hasta 7,537 unidades

: sube 0.72% hasta 7,537 unidades Nasdaq: baja 1.12% hasta 26,121 unidades

La bolsa comenzó la jornada con prudencia, pero se impuso el optimismo tras las ganancias generalizadas de la semana pasada

Por sectores, los mayores avances fueron hoy para el tecnológico (1.3%) y el de comunicaciones (1.6%).

La fabricante de computadoras Dell se disparó un 4.3% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, alentara a comprar sus productos esta mañana desde el Despacho Oval.

Trump protagonizó una apertura de la sesión simbólica junto a la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq para celebrar el lanzamiento de las 'Cuentas Trump' para niños de Estados Unidos.

También subieron AMD (6.6%); Oracle (2.5%); Marvell (1.6%), Teradyne (2.8%) y Western Digital (7.1%), que se habían visto lastradas en los últimos días por las dudas en torno a la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

Mientras, Microsoft bajó un 1% tras anunciar la eliminación de 4,800 puestos de trabajo, un 2,1% de su plantilla global, por una reestructuración relacionada con el impacto de la IA y que afectará especialmente a la división de videojuegos Xbox.

Microsoft despide a 4,800 empleados; Xbox, la más afectada

Microsoft inició una nueva ronda de recortes que afectará a 4,800 empleados en todo el mundo, cerca del 2.1% de su plantilla global.

Dicha medida impactará especialmente a Xbox, donde 1,600 trabajadores perderán su empleo como parte de una reestructuración con la que la compañía busca replantear el futuro de su división de videojuegos.