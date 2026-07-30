Solo en el acumulado de este año hasta junio, el organismo contabilizó 748,000 bovinos sin exportar, con un valor de $1,141 millones de dólares

Inicio / Finanzas / Se dejan de exportar bovinos ante cierre en frontera con EUA

Durante el poco más de medio año que Estados Unidos mantuvo cerrada la frontera al ganado mexicano por la presencia del gusano barrenador, el sector ganadero del país acumuló pérdidas que distintas estimaciones ubican en casi $3,000 millones de dólares.

Tan solo en lo que va de 2026 y hasta junio, se dejaron de exportar 748,000 bovinos hacia el mercado estadounidense.

Dejan de comercializarse 2.06 millones de cabezas de ganado

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne (ComeCarne), entre noviembre de 2024 y junio de 2026 dejaron de comercializarse 2.06 millones de cabezas de ganado, con un valor cercano a los $2,755 millones de dólares.

Solo en el acumulado de este año hasta junio, el organismo contabilizó 748,000 bovinos sin exportar, con un valor de $1,141 millones de dólares.

Rogelio Pérez Sánchez, director de Proyectos Estratégicos y Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), señaló que el cierre también frenó el crecimiento del hato ganadero.

“Hubo impacto negativo para los criadores pues no había incentivo para expandir el hato al especular bajos precios”, comentó. Ante la incertidumbre sobre el destino de exportación, agregó, los productores optaron por posponer inversiones.

Restricción provoca pérdidas en divisas

Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas estimó que durante el periodo de restricción dejaron de exportarse 1.97 millones de cabezas, lo que representó una pérdida de $2,400 millones de dólares en divisas.

A ello se sumó un costo de oportunidad de $592 millones de dólares por la venta de animales en el mercado nacional a precios inferiores a los de exportación, elevando el impacto económico a casi $3,000 millones de dólares.

El valor promedio de un becerro destinado a Estados Unidos rondaba los $1,200 dólares por cabeza, frente a unos $900 dólares en el mercado nacional, una diferencia de alrededor de $300 dólares por animal que absorbieron principalmente los ganaderos exportadores.

Reapertura mejora las expectativas del sector

No obstante, Pérez Sánchez consideró que la reapertura de la frontera mejora las expectativas del sector al permitir reactivar las exportaciones y retomar los planes de expansión del hato.