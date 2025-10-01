Se dispara 30% recaudación por cobro de multas fiscales

Las multas fiscales están dejando una buena tajada a las arcas del gobierno.

Para muestra es que en el primer semestre del año la recaudación por concepto de multas fiscales creció 28%, en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de $9,494 a $12,215 millones de pesos.

A través de un análisis basado en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Coparmex Nuevo León advierte que el fisco federal ha intensificado este año la aplicación de multas fiscales.

La principal fuente de recaudación por multas provino por corrección fiscal; significaron un 85% de las totales.

El segundo concepto fue el de infracciones a las disposiciones sobre comercio exterior.

Mientras que la recaudación de ingresos por fiscalización en el primer semestre del año disminuyó en un -9.7% anual, la de multas creció casi tres veces más, explicó el organismo.

En específico, se observa que de enero a junio los ingresos por fiscalización o eficiencia recaudatoria sumaron un total de $586,924 millones de pesos, cuando en el mismo periodo de 2024 fueron $650,023 millones de pesos.

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, advirtió que los ingresos del sector público en la primera mitad del año fueron inferiores a los esperados, debido a la caída en los ingresos de Pemex.

Lo que significa que el fisco ahora podría apretar su actividad fiscalizadora en esta segunda parte del año.

“Lo que estamos viendo en las multas es un esfuerzo por obtención de recursos, que deriva de la gran cantidad de información que dispone la autoridad fiscal federal, de los contribuyentes”, indicó.

También destacó la importancia de que las empresas, sin importar su tamaño, dispongan de un compliance fiscal, laboral y en materia ambiental, que les permita dar cumplimiento a sus obligaciones y evitar sanciones.

“En Coparmex contamos con el Centro de Orientación Fiscal y nuestra dirección jurídica, por medio de las cuales apoyamos a las empresas a dar cumplimiento normativo, a implementar mecanismos internos para garantizar que la empresa cumpla las normas vigentes”, añadió.

SAT va por cifras récord con Plan Maestro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2025, el cual entre una de sus metas establece alcanzar una recaudación de $5.3 billones de pesos este año.

Con este monto se colocaría 8.1% por encima de los $4.9 billones del 2024 y alcanzaría un nivel récord dentro de esta materia.

Además, si se compara con los datos de hace cinco años, es decir, el 2020, cuando la recaudación totalizó en $3.3 billones de pesos, el avance sería de 60 por ciento.

El objetivo, acentuó el SAT, es no crear o aumentar impuestos y promover una cultura cívica contributiva.

Detalló que el Plan Maestro 2025 se basa en tres ejes: atención al contribuyente, acompañamiento al contribuyente cumplido y fiscalización contra la evasión y el contrabando.

En el documento sobre dicho plan destaca el “Programa de Regularización Fiscal” para pequeños contribuyentes, es decir, aquellos que tienen ingresos anuales de hasta $35 millones de pesos, quienes podrán corregir sus adeudos con una reducción de 100% sobre recargos, multas y gastos de ejecución.

Aunado a ello, el SAT informó que el Plan Maestro 2025 continuará con el uso de herramientas tecnológicas para vigilar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar la corrupción.

Comentarios