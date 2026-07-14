El petróleo WTI terminó la sesión de este lunes con una cotización de $78.52 dólares por barril, de acuerdo con analistas

Inicio / Finanzas / Se dispara 9% petróleo y toca niveles no vistos desde abril

Ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo comienza a escalar nuevamente.

De acuerdo con datos al cierre del mercado, el crudo WTI terminó la sesión cotizando en $78.52 dólares por barril, con un avance de 9.96%, su mayor avance diario desde el 2 de abril.

Además, con respecto al 27 de febrero, previo al comienzo de la guerra en Oriente Medio, el WTI mantiene un avance de 16.95 por ciento.

Por otro lado, se observa que el Brent acabó la sesión cotizando en $83.55 dólares por barril, con un avance de 9.92%, el más alto para un solo día desde el 12 de marzo.

El gas natural en Europa terminó la sesión cotizando en $52.51 euros por megavatio-hora (MWh), con un avance de 7.91%, el mayor desde el 19 de marzo.

Así, dicha materia prima ha ganado en nueve de las últimas doce sesiones, acumulando un incremento de 29.95% durante ese periodo.

En otra comparativa, con respecto al 27 de febrero, el gas en Europa acumula un incremento de 64.24 por ciento.

“Debido al aumento en precios de energéticos, el mercado ya descuenta que la Reserva Federal puede subir su tasa de interés en 25 puntos base el 16 de septiembre y se está descontando otro incremento de 25 puntos base para el 17 de marzo de 2027”, explicó Grupo Financiero Base.

Además del aumento en precios de energía, el ajuste de expectativas estuvo respaldado por los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien comentó que podría ser necesario subir la tasa de interés en el corto plazo si la inflación subyacente sigue enfrentando presiones al alza.

En este contexto, además, Waller hizo énfasis en el dato de inflación de Estados Unidos de junio, que se publica hoy martes, por lo que es probable que el mercado ajuste las expectativas de tasa de interés dependiendo de la publicación de la inflación.

Tipo de cambio y mercados

Aunado a ello, se observó que el peso cerró la sesión con una depreciación de 0.35% o $6.1 centavos, cotizando alrededor de $17.53 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de $17.4685 y un máximo de $17.5398 pesos por dólar.

Destaca que el tipo de cambio registró presiones al alza, luego de que Donald Trump diera a conocer que los navíos que atraviesen el estrecho de Ormuz tendrán que pagar una cuota a Estados Unidos del 20% del valor de carga, en pago por fungir como guardianes del estrecho.

Trump también señaló en su red social que el estrecho de Ormuz seguirá abierto, con o sin Irán. Por su parte, se dio a conocer un bloqueo de los puertos iraníes a partir del 14 de julio a las 14:00 horas del centro de México, destacando que solo los navíos que no sean iraníes podrán pasar.

Por otro lado, el mercado de capitales cerró la sesión de este lunes con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.

En Estados Unidos, se observaron pérdidas ante la expectativa de que la Fed podría ser más restrictiva, debido al incremento en los precios de los energéticos.

El Dow Jones registró una pérdida de 0.26%, luego de dos sesiones al alza.

El Nasdaq Composite mostró una caída de 1.55%, cortando una racha de tres sesiones de avances, siendo la mayor pérdida desde el 23 de junio.

El S&P 500 cayó 0.79%, siendo también la mayor caída desde el 23 de junio.

En Europa, el STOXX 600 registró una ligera caída de 0.01%, luego de dos sesiones de avances.

Por otro lado, el DAX alemán mostró una ganancia de 0.19%, ganando en dos de las últimas tres sesiones.

El CAC 40 francés avanzó 0.31% y el FTSE 100 de Londres avanzó un 0.01%, ganando en dos de las últimas tres sesiones.

En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.79%, cayendo en cuatro de las últimas cinco sesiones, cerrando en su menor nivel desde el 10 de junio.