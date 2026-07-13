Los precios de ambos tipos de crudo retrocedieron previo a que se desatara de nueva cuenta la guerra, después de establecer un acuerdo provisional

Inicio / Finanzas / Petróleo roza $80.87 ante posición de EUA como guardián de Ormuz

El petróleo Brent alcanzó este lunes hasta $80.87 dólares por barril después de que el presidente Donald Trump asegurara que Estados Unidos se convertiría en el "guardián" del estrecho de Ormuz, por lo que impuso una cuota del 20% para las embarcaciones que intenten cruzarlo.

Al corte de las 11:00 horas, los contratos futuros del Brent superaron los $80 dólares por la intensificación de las tensiones con Irán.

En tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotizó en $77.97 dólares durante el arranque, mientras que el monitoreo demuestra una fuerte demanda en la adquisición del hidrocarburo.

Los precios de ambos tipos de crudo retrocedieron previo a que se desatara de nueva cuenta la guerra en Medio Oriente, después de establecer un acuerdo provisional para poner fin al conflicto.

Las acciones en Estados Unidos subieron ligeramente el viernes después de que los inversionistas mostraran un apetito sostenido por los líderes del auge de la inteligencia artificial.

Preocupaciones similares se aplican a muchas acciones vinculadas a la IA, ya que han pasado a ser de las más influyentes de Wall Street debido a sus enormes valoraciones.

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Bolsas europeas operan mixtas tras nuevas cotizaciones de petróleo

Los futuros de las principales plazas europeas adelantan movimientos este lunes debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente.

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort sube 0.19%.

sube 0.19%. Milán baja 0.15%.

baja 0.15%. París sube 0.31%.

sube 0.31%. Londres sube 0.01%.

sube 0.01%. Madrid baja 0.30%.

baja 0.30%. Euro Stoxx 50 sube 0.02%.

sube 0.02%. Hang Seng sube 0.16%.

sube 0.16%. Nikkei baja 1.92%.

baja 1.92%. Bolsa de Shanghái baja 2.10%.

Trump cobrará 20% a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz

Ante el debate sobre quién controla Ormuz, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que cobrará un 20% a todas las embarcaciones que busquen cruzar el estrecho.

A través de redes sociales, el mandatario republicano compartió un mensaje en el que reveló este impuesto económico debido a que se restablecerá el bloqueo iraní.