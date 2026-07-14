Se duplica oferta de empleos ligados a la IA

El análisis encontró que las empresas están privilegiando cada vez más las habilidades sobre los títulos académicos, debido a la rapidez con la que evoluciona

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La demanda de talento con habilidades en inteligencia artificial (IA) aceleró su crecimiento en México durante 2025, al duplicarse el número de vacantes relacionadas con esta tecnología.

De acuerdo con la edición México del Barómetro de la IA en el mundo laboral 2026 de PwC, las ofertas de empleo que requieren conocimientos en IA pasaron de 33,000 en 2024 a 68,000 en 2025, reflejando una adopción cada vez más operativa de esta tecnología por parte de las empresas.

El estudio, que analizó más de 1,000 millones de ofertas de empleo en 27 países y territorios, señala que las vacantes vinculadas con IA representaron el 1.7% del total de empleos publicados en México durante 2025.

Además, identifica dos perfiles con mayor demanda: los usuarios de IA, enfocados en aplicar herramientas para automatizar tareas, y los desarrolladores, que requieren capacidades técnicas avanzadas para crear y desplegar soluciones basadas en inteligencia artificial.

Entre las industrias, el sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) concentra la mayor intensidad de contratación de especialistas, al reunir el 11.3% de los roles de desarrollador de IA, la participación más alta entre los sectores analizados.

Según PwC, este comportamiento muestra que el país está transitando de una etapa de exploración hacia una de integración de la IA en procesos y modelos de negocio.

El crecimiento de estas vacantes coincide con una tendencia global en la que las empresas más avanzadas en el uso de inteligencia artificial registran mayores niveles de productividad y continúan ampliando su contratación de personal.

El Barómetro Global de PwC también encontró que las habilidades relacionadas con IA evolucionan con rapidez y que las organizaciones demandan cada vez más capacidades como juicio, creatividad y liderazgo, además de conocimientos técnicos.

Ante este panorama, PwC considera que el reto para las empresas será desarrollar talento y fortalecer las capacidades de su fuerza laboral para aprovechar la IA de forma sostenible, al tiempo que convierten la adopción de esta tecnología en resultados de negocio y una mayor competitividad.

Habilidades en IA elevan hasta 23% los salarios

Contar con habilidades en inteligencia artificial ya representa una ventaja salarial en el mercado laboral.

De acuerdo con una investigación del Oxford Internet Institute, difundida por el Foro Económico Mundial (WEF), las vacantes que requieren conocimientos en IA ofrecen, en promedio, salarios 23% superiores a los de puestos similares que no demandan estas capacidades.

El análisis también encontró que las empresas están privilegiando cada vez más las habilidades sobre los títulos académicos, debido a la rapidez con la que evoluciona la inteligencia artificial.

Entre las competencias más valoradas destacan el aprendizaje automático (machine learning), el uso de herramientas de IA generativa y la capacidad para integrar estas tecnologías en los procesos de negocio.

Según el WEF, esta tendencia refleja que la demanda de talento especializado continúa superando la oferta disponible, lo que ha incrementado el valor de las habilidades relacionadas con inteligencia artificial y ha llevado a las empresas a competir por profesionales con este perfil.