El nivel de comercialización registrado entre enero y junio de 2026 superó en 1.3% al observado en el mismo lapso de 2017

Inicio / Finanzas / Se enrachan ventas de vehículos; crecen 5.3% en lo que va del año

Las ventas de vehículos ligeros mantienen una racha positiva en México al registrar un crecimiento de 5.3% durante el primer semestre de 2026, reflejando la recuperación y fortaleza del mercado interno.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), entre enero y junio de este año se comercializaron 754,394 vehículos ligeros, cifra 5.3% superior a las 716,299 unidades vendidas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 38,095 unidades.

En el comparativo histórico, las cifras reflejan el periodo acumulado más alto en la serie publicada por el Inegi.

Además, el nivel de comercialización registrado entre enero y junio de 2026 superó en 1.3% al observado en el mismo lapso de 2017, que hasta ahora representaba el récord para ese periodo.

Comercializan más de 126 mil vehículos

Tan solo en junio se comercializaron 126,778 vehículos ligeros, un crecimiento de 7.6% respecto a las 117,780 unidades vendidas en el mismo mes del año pasado, equivalente a un aumento de 8,998 unidades.

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, señaló que el desempeño del mercado también superó las expectativas del organismo, ya que la estimación para junio era de 115,158 unidades, por lo que el resultado observado fue 9.2% superior a lo previsto.