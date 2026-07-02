T-MEC se mantiene hasta 2036: Claudia Sheinbaum

Ante la reunión encabezada por los funcionarios de los tres países, Sheinbaum Pardo resaltó que el peso se mantiene fuerte frente al dólar

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este jueves que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene hasta el 2036 con revisiones anuales.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que se buscarán las mejores condiciones para el país, además de buscar el impulso a la producción nacional.

"Es muy importante, el tratado se mantiene hasta 2036. En cualquier momento los tres gobiernos pueden decir: ‘se prolongan otros 16 años’. En estos 10 años siguientes y las revisiones anuales, son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo.

"Nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes del mundo. Y hay certidumbre en la inversión".

Ante la reunión encabezada por los funcionarios de los tres países, Sheinbaum Pardo resaltó que el peso se mantiene fuerte frente al dólar, por lo que hay certidumbre para las inversiones y en la economía mexicana.

“No hubo un cambio. Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos y no hay nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, destacó.

Ante esto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la próxima cita con los representantes de Estados Unidos y Canadá sería para el próximo 20 de julio, con el objetivo de abordar las conversaciones sobre el T-MEC. Sin embargo, recalcó que México va por buen camino debido a que es uno de los pocos países en mantener un acuerdo comercial de esta naturaleza.

"Pero el camino en el que va México y el hecho de que ayer se los haya dicho, el tratado va a estar vigente hasta 2036 es algo muy relevante. La certidumbre que tenemos respecto a todos los demás países también es un valor importante. Yo diría que podemos tener un optimismo razonable, fundamentado de que vamos en una dirección correcta", señaló.

Reunión con EUA no implicó una renegociación del TMEC: Ebrard

La primera reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para revisar el T-MEC no significó el inicio de una renegociación del acuerdo comercial ni derivó en modificaciones a sus reglas, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Aquí te presentamos la nota completa: Reunión con EUA no implicó una renegociación del TMEC: Ebrard

Desde ayer, El Horizonte compartió, a través de voces de especialistas, que sería difícil que este acuerdo comercial finalice. Uno de ellos fue el senador Carlos Suárez, quien recalcó que esto no podría ser posible, al menos durante la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.