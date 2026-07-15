Wall Street abre en verde pese a tensiones en Medio Oriente

Se estima que hay 12% de probabilidades de que la Reserva Federal suba la tasa en un cuarto de punto en la próxima reunión a finales de mes

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Wall Street abrió este miércoles en verde, luego de que las tensiones en Medio Oriente se intensificaran.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.4% hasta 52,718 unidades

: sube 0.4% hasta 52,718 unidades S&P 500 : sube 0.35% hasta 7,570 unidades

: sube 0.35% hasta 7,570 unidades Nasdaq: sube 0.49% hasta 26,234 unidades

Las acciones de la bolsa de valores reflejaron valores positivos, luego de que el Índice de Precios al Productor para la demanda final en Estados Unidos cayó 0.3% el mes pasado.

Se estima que hay 12% de probabilidades de que la Reserva Federal suba la tasa en un cuarto de punto en la próxima reunión a finales de mes.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, aseguró este martes que el banco central trabajará para que la elevada inflación quede atrás, aunque evitó adelantar cuál será el siguiente movimiento de la institución en materia de política monetaria.

El funcionario encabeza el comité encargado de definir las tasas de interés, el cual actualmente se encuentra dividido.

Durante su participación ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Warsh habló después de que el gobierno informara que la inflación descendió 0.4% entre mayo y junio.

En otros mercados, el precio del oro ronda los $4,055 dólares por onza y la plata se cotiza en torno a los $58.70 dólares por onza. Mientras que la plaza se acercaba a los $58.00 dólares.