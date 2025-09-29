Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%

Fumar en México y sobre todo en Nuevo León ya será todo un lujo.

Y es que, al aprobarse el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) planteado en el Paquete Económico 2026 a los cigarros, su precio tenderá a dispararse, pegándole al bolsillo de los consumidores y los ingresos de los negocios.

Y es que dicho paquete impone un doble aumento: a 200% sobre el precio de venta por cajetilla (actualmente es $160%) además de un 79% de cuota por cigarro.

Esto se traduce a un incremento de hasta $20.00 pesos por cajetilla, revelan datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

En entrevista con El Horizonte, el líder de dicho organismo, Cuauhtémoc Rivera, explicó que eso significa que en estados como Nuevo León, en donde el precio promedio de una cajetilla de cigarros es de $87.00 pesos, ahora podría dispararse a $107.00 pesos, es decir, un alza de 23 por ciento.

De esta manera, considerando que el consumidor promedio fuma media cajetilla al día y gasta $1,300 pesos al mes, ahora el desembolso mensual será de $1,600 con el aumento.

En tanto que los fumadores más intensos, que consumen hasta 3 cajetillas diarias, podrían gastar cerca de $9,600 pesos al mes solo en cigarros.

“Los cigarros representan alrededor del 25% del ticket promedio de las tienditas y pequeños comercios, y esto no es nada más por venta directa, sino también por venta indirecta; el cigarro está catalogado como producto gancho porque la gente lo compra y compra otra cosa, o dos o tres más, empezando por el encendedor y unos chicles o pastillas de menta".

"En otros casos es alguna botana o refresco, o algo que les pidieron en casa como leche o pan”, expresó.

Incluso, al día se registran al menos 25 clientes que acuden a comprar cigarros y otros productos gancho, añadió Rivera.

Al hablar del aumento que presenta en Nuevo León el precio de los cigarros en los últimos tres años, datos de la ANPEC refieren que ha pasado de rondar entre los $70.00 pesos y los $87.00 pesos.

Solo en lo que va del 2025 ha pasado de $85 a $87 pesos, un aumento de poco más de 2 por ciento.

El presidente de ANPEC además mencionó que, a pesar del ajuste por inflación, en el último año hay una baja en la recaudación por IEPS de tabaco de $50,400 millones de pesos en 2023 a $46,900 millones en 2024, lo que representa una disminución de 7 por ciento.

El impuesto no funciona; anticipan pérdidas

Al subir los precios, el consumidor de menor ingreso busca alternativas baratas, donde el mercado informal se alimenta de esa demanda. 2 de cada 10 cigarros son ilegales, se venden desde $15 la cajetilla, lo que afecta la economía del pequeño comercio.

Esa venta se desarrolla en puntos como mercados, cruceros, paradas de camión o autobús, con los boleros, entre otros sitios.

Se pierde recaudación porque el mercado ilegal no factura ni paga impuestos.

A pesar del ajuste por inflación, hay una baja en la recaudación por IEPS de tabaco de $50,400 millones de pesos en 2023 a $46,900 millones en 2024, una baja de 7 por ciento.

Por ello, ante lo planteado y el auge del mercado negro, estiman pérdidas fiscales de entre $13,000 y $15,000 millones de pesos anuales, por lo menos, ya que el monto podría ser mayor.

Los productos del mercado negro omiten controles sanitarios y de trazabilidad, incrementando el riesgo para la salud pública.

Lejos de bajar, la tasa de fumadores pasó de 17.8% a 19.5%; esto es 17 millones de fumadores en México. (ENSANUT – Encuesta Nacional de Salud y Nutrición)

El cambio de hábitos de consumo exige campañas de educación, información y persuasión; solo el consumidor por propio pie decide qué comprar y qué no.

Comerciantes hacen llamado

Ante el escenario que se vislumbra hacia el próximo año, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera, hizo un llamado a frenar la propuesta, pues habrá graves consecuencias.

“Desde esta trinchera lo que decimos es que con la inflación alimentaria y donde desde la pandemia los alimentos en México se han encarecido 33% al pagar IVA e IEPS y hasta extorsión por comercializar productos, y ahora aumento de IEPS en varios productores. Nos preguntamos, ¿de qué se trata?”, cuestionó.

Advirtió que la medida de elevar el IEPS a cigarros y refrescos generará un golpe a los pequeños negocios y los consumidores.

“A la larga esto va a generar, habrá cierres de negocios, pérdida de empleos, subir precios y a afectar el poder adquisitivo de la gente".

"Por eso no estamos de acuerdo, lo que no puede pasar es que nos quedemos callados”, enfatizó.

