Subastarán terreno en zona donde murió 'El Mencho' en Jalisco

El gobierno de México anunció la subasta de un terreno ubicado en el country club de Tapalpa, Jalisco, zona donde murió en febrero pasado Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un enfrentamiento con fuerzas del Ejército mexicano.

Aunque las autoridades federales no han vinculado oficialmente la propiedad con el capo, el predio se localiza exactamente en el área donde se desarrolló el operativo militar en el que fue abatido el dirigente criminal el pasado 22 de febrero.

Tras la muerte de “El Mencho”, el CJNG respondió con una ola de bloqueos carreteros y quema de vehículos que afectó a diversas regiones del país, principalmente en estados del occidente y centro de México.

El terreno tendrá un precio inicial de salida cercano a los 750 mil dólares y forma parte de un listado de 211 propiedades que serán subastadas el próximo jueves por el gobierno federal.

Las autoridades señalaron que los inmuebles provienen de aseguramientos e incautaciones realizadas por distintas dependencias, entre ellas la Fiscalía General de la República.

No es la primera ocasión en que el gobierno mexicano pone a la venta bienes relacionados con figuras del narcotráfico. En años anteriores fueron subastadas propiedades vinculadas a Joaquín Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos.

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