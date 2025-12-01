Decomisan más de $800 millones tras operativos en 11 estados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que entre el 28, 29 y 30 de noviembre se realizaron operativos coordinados en 11 estados del país que derivaron en detenciones, cateos y aseguramientos de droga, armas, vehículos, hidrocarburos y laboratorios clandestinos.

Dichas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y dejaron afectaciones económicas millonarias a distintos grupos criminales.

Detenciones en Baja California y Campeche

En Baja California, en Playas de Rosarito, fuerzas de la Guardia Nacional, Ejército y policías local y estatal detuvieron a seis personas y aseguraron armas largas, cortas, cargadores, cartuchos y vehículos.

En Campeche, en Umán, autoridades federales detuvieron a dos individuos que transportaban 39 kilos de metanfetamina, más de 1.5 toneladas de marihuana, sustancias sólidas y vapeadores, un aseguramiento valuado en $15.6 millones de pesos.

Acciones en Edomex, Jalisco y Michoacán

En el Estado de México, en Ecatepec, elementos de la Marina y la Policía Estatal capturaron a seis personas y liberaron a 37 hombres que estaban retenidos en un centro contra adicciones.

Por otra parte, en Jalisco, en Arandas, se decomisaron armas, más de mil cartuchos y vehículos tras un cateo, además en Michoacán, en Apatzingán, el Ejército aseguró armas, cascos tácticos y un vehículo.

Cateos y aseguramientos en Morelos y Puebla

En Morelos, en Temixco, se realizaron cateos en siete inmuebles que derivaron en cinco detenidos, el aseguramiento de estupefacientes y motocicletas.

Mientras que en Puebla, en San Andrés Cholula, un cateo permitió detener a un presunto trasiegante de drogas hacia Estados Unidos y asegurar un arma corta, cargadores, pastillas de fentanilo, teléfonos y vehículos.

Hidrocarburos y cargamentos ilícitos en SLP y Tabasco

En San Luis Potosí, en Matehuala, se aseguró un tractocamión con 67 mil litros de hidrocarburo sin acreditar su procedencia.

En Tabasco, en los poblados Acachapan y Colmena, se detuvo a cinco personas con armas largas, cargadores, marihuana, metanfetaminas y un vehículo.

Sinaloa registró los operativos de mayor impacto. En Culiacán, fuerzas federales aseguraron armas largas y cortas, granadas, cargadores, chalecos tácticos y vehículos, algunos con blindaje.

En Choix, dos personas fueron detenidas con armas cortas, una granada y dosis de fentanilo. En Mazatlán, la Marina decomisó 605 kilos de metanfetamina y paquetes con cocaína y fentanilo, ocultos en un doble fondo. Además, en otra acción en Choix, se aseguraron marihuana, precursores químicos y un vehículo.

En total, los golpes económicos al crimen organizado en ese estado superan los $282 millones de pesos.

En trabajos contra la producción de drogas sintéticas, en Ensenada, Baja California, se localizaron 2,250 litros de precursores químicos con una afectación estimada de $45 millones de pesos.

En Choix, Sinaloa, se aseguró un laboratorio clandestino con más de 1,400 kilos de metanfetamina y 600 litros de precursores, golpe valuado en $480.5 millones de pesos. Y en Culiacán se inhabilitaron tres áreas con casi 1,900 litros de sustancias químicas.

Finalmente, en Querétaro, en Pedro Escobedo, se detuvo a dos personas involucradas en el robo de hidrocarburos, se localizaron tomas clandestinas y se aseguraron 27 mil litros de combustible, un tractocamión cisterna y vehículos.





