Boletos del Mundial 2026 se disparan y superan los $50,000

La FIFA abrió una nueva ventana de venta tras definirse las 48 selecciones participantes, lo que provocó largas filas virtuales y fallas técnicas en su plataforma.

La alta demanda empujó los precios al alza bajo un esquema de tarifas dinámicas.

Para el duelo inaugural del 11 de junio en la Ciudad de México, entre México y Sudáfrica, las entradas alcanzaron los $2,985 dólares, es decir, más de $50 mil pesos mexicanos, un aumento respecto a los $2,355 dólares ofertados en diciembre.

Además, boletos que inicialmente se vendían hasta en $8,680 dólares llegaron a escalar a $10,990 dólares en esta nueva fase.

Monterrey y el partido 1,000

En el caso de Monterrey, que será sede de varios encuentros, destaca el duelo entre Japón y Túnez, programado para el 20 de junio, que pasará a la historia como el partido número 1,000 en Copas del Mundo.

Para este encuentro, los precios también muestran una amplia variación. Las entradas más accesibles parten desde 4,611 pesos en categoría 3, mientras que otras zonas superan los $24 mil pesos en secciones cercanas al campo.

Sin embargo, los paquetes premium elevan drásticamente el costo: experiencias VIP como lounges exclusivos alcanzan más de $100 mil pesos, y zonas especiales para aficionados pueden superar los $400 mil pesos por entrada.

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El esquema de precios dinámicos ha generado inconformidad entre aficionados y actores políticos. Un grupo de congresistas en Estados Unidos cuestionó esta práctica al considerar que contradice el objetivo de hacer del futbol un espectáculo accesible.

“A pesar de la cooperación de las ciudades anfitrionas, las consecuencias de estos precios harán del Mundial 2026 el más excluyente hasta la fecha”, señalaron en una carta dirigida a la FIFA.

Un Mundial histórico… pero costoso

El Mundial de 2026 será el más grande de la historia, con 104 partidos en tres países, sin embargo el acceso para los aficionados se ha convertido en un tema central.

Aunque se anunció que algunas federaciones ofrecerán boletos desde $60 dólares para seguidores fieles, la realidad es que la mayoría de las entradas disponibles se mantienen en rangos elevados.

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