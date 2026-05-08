Banxico concluye recortes y deja tasa en 6.50%

La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) decidió por mayoría de votos recortar en un cuarto de punto la tasa de interés de referencia para ubicarla en 6.50 por ciento.

Con ello concluye el ciclo de disminuciones en la tasa que determina el costo al que se financian empresas y familias.

En la votación, Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron a favor, mientras que Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron por mantener la tasa en un nivel de 6.75 por ciento.

“Los pronósticos de la inflación general para el segundo y tercer trimestre de 2026 se ajustaron al alza debido a niveles previstos más elevados para la inflación no subyacente en ese lapso. Aquellos para la inflación subyacente no se modificaron. Se continúa anticipando que la inflación general converja a la meta en el segundo trimestre de 2027”, destacó el banco central en su comunicado de política monetaria.

Agregó que se considera que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza.

“Los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la agudización de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones. Sus efectos podrían implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance”, puntualizó.

En este marco, la junta de gobierno argumentó que juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024, ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

En ese sentido, dijo que consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica, que implica una ausencia de presiones de demanda en la economía, y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

“Con el recorte de hoy (ayer), el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos queda en 275 puntos base, el menor desde febrero del 2016, lo que agrega vulnerabilidad al peso mexicano y eleva el riesgo de depreciaciones".

Con la tasa de interés objetivo en 6.50% y debido a que la expectativa de inflación para los próximos 12 meses se ubica en 3.74%, la tasa real ex ante se ubica en 2.66 por ciento.

"Esto es, la tasa se ubica en terreno neutral en donde no se combate activamente la inflación”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base.

En la guía prospectiva del comunicado destacan que será apropiado mantener la tasa de interés sin cambios en el nivel actual, por lo que concluye el ciclo de recortes de la tasa de interés que inició en marzo del 2024.

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