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Finanzas

Tasas de morosidad en Estados Unidos alcanzan 13%

Otro caso es el de los morosos graves, con atrasos de más de 90 días, donde la tasa es de 3.36%, colocándose como el registro más alto desde 2017

  • 22
  • Mayo
    2026

Las deudas están poniendo “en jaque” las finanzas de los consumidores en Estados Unidos y, para muestra, las tasas de morosidad en ese país registran, en algunos casos, niveles no vistos desde 2003 y porcentajes por encima de 13 por ciento. 

Según un análisis basado en datos de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el porcentaje más alto lo registran las tarjetas de crédito, con una tasa de 13.12% de morosidad en ese país al cierre del primer trimestre de 2026.

Esa cifra se coloca en niveles no vistos desde el primer trimestre de 2011. 

La segunda tasa más alta es la de préstamos estudiantiles, con 10.34%, la cual no presentaba un desempeño similar desde el primer trimestre de 2020. 

Posteriormente, se ubican los préstamos para automóviles, con una tasa de 5.60%, la más alta desde 2003. 

Otro caso es el de los morosos graves (con atrasos de más de 90 días), donde el porcentaje es de 3.36% al cierre del primer trimestre de 2026, siendo el más alto desde el primer trimestre de 2017. 

La tasa más baja de morosidad la tienen los créditos hipotecarios, con un porcentaje de 1.09%, según datos al cierre del primer trimestre de 2026, siendo el más alto desde el segundo trimestre de 2018. 

Expertos destacan que la morosidad en Estados Unidos se debe a una combinación de factores económicos y personales. 

Entre ellos se encuentran una inflación alta que erosiona el poder adquisitivo, gastos imprevistos (como deudas médicas), así como el uso excesivo de crédito, la pérdida de empleos durante recesiones y un sistema donde el acceso fácil al crédito impulsa el endeudamiento. 

Esto hace a las familias vulnerables ante choques económicos, resultando en pagos atrasados, especialmente en tarjetas de crédito, como se vio tras la pandemia. 

Coinciden en que la morosidad es un reflejo de la presión económica sobre los hogares, exacerbada por un alto nivel de deuda y la fragilidad ante eventos inesperados. 

“La tasa de morosidad grave de los créditos al consumo en Estados Unidos subió en el primer trimestre. En tarjetas de crédito es de 13%, un máximo desde 2011”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base.

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Gobierno en la misma línea

El rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007, durante la crisis hipotecaria, impulsado por temores inflacionarios vinculados al conflicto en Medio Oriente.

Hacia las 14:00 horas (GMT) del pasado 19 de mayo, estos instrumentos de largo plazo se situaban en torno al 5.17%, tras haber alcanzado un máximo del 5.18 por ciento.

En términos simples, esto significa que Estados Unidos debe ofrecer mayores rendimientos a los inversionistas.


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