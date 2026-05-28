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Cemex recibe reconocimiento internacional por su gestión del agua

Cemex reportó en 2025 una tasa de sustitución de agua potable del 67% en sus operaciones de concreto en México, superando la meta anual del 65%

  • 28
  • Mayo
    2026

Por su adecuada gestión del agua, que deja disponibles miles de litros para consumo humano y no industrial, Cemex México recibió el premio Water Stewardship Programme of the Year, y fue la única empresa mexicana en ser condecorada en los Global Water Awards 2026, uno de los reconocimientos más relevantes del sector hídrico a nivel mundial.

El reconocimiento otorgado por el Global Water Intelligence distinguió la estrategia Freshwater-Free Concrete Initiative, enfocada en eliminar el uso de agua potable en la producción de concreto mediante el aprovechamiento de fuentes alternas, como aguas residuales industriales y municipales tratadas. Cemex México compitió con otras iniciativas impulsadas por compañías y organizaciones de Estados Unidos, India y Tailandia, además de programas globales de grandes corporativos internacionales.

La ceremonia se realizó en Madrid, España, como parte del Global Water Summit, un encuentro que reúne a líderes empresariales, expertos, organismos internacionales y autoridades vinculadas con la gestión del agua.

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Cemex reportó en 2025 una tasa de sustitución de agua potable del 67% en sus operaciones de concreto en México, superando la meta anual del 65%. Gracias a este avance, la empresa ahorró un volumen equivalente al consumo diario de aproximadamente nueve millones de personas. Además, la compañía incorporó procesos de uso de agua no potable en 61 de sus plantas de concreto y utilizó más de 6 millones de litros de fuentes alternas; de estos centros de producción, 31 obtuvieron la certificación Zero Freshwater Concrete Plants, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

Water Stewardship Programme of the Year reconoce programas corporativos con beneficios medibles para la naturaleza y las comunidades, a partir de estrategias sobresalientes de administración hídrica.

En el marco de sus 120 años construyendo soluciones, confianza y calidad, Cemex continúa impulsando iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible y a la transformación de la industria de la construcción en México y el mundo.


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