Inflación en México sube a 3.80% durante noviembre: Inegi

La inflación general interanual de México aumentó a 3.80% en noviembre, por encima del 3.57% registrado en octubre y del 3.70% previsto por analistas.

El INEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.66% a tasa mensual.

Subyacente también sorprende al alza

La inflación subyacente, que excluye precios más volátiles y es clave para medir la tendencia de los precios, se ubicó en 4.43% anual, arriba del 4.34% esperado.

Mensualmente avanzó 0.19%. Dentro de este rubro, los servicios subieron 0.39%, mientras que las mercancías retrocedieron 0.03%.

Presiones en la no subyacente

El índice no subyacente aumentó 2.28% mensual. Los precios de frutas y verduras subieron 3.49% y los energéticos 2.97%, impulsados en parte por la conclusión del subsidio a tarifas eléctricas de verano en 11 ciudades del país.

Productos con mayores aumentos

Chile serrano: +24.76%

Electricidad: +20.70%

Calabacita: +17.05%

Jitomate: +14.34%

Servicios profesionales: +10.93%

Productos con mayores bajas

Limón: –7.46%

Aguacate: –7.28%

Ron: –5.43%

Vino de mesa: –4.29%

Naranja: –3.97%

Papa y tubérculos: –3.68%

En noviembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 142.645 y representó un aumento de 0.66% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.80%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.43%… pic.twitter.com/Fbfxbw3I8s — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 9, 2025

Expectativas sobre la tasa clave de Banxico

Pese al repunte inflacionario, analistas consideran que el Banco de México podría continuar con el ciclo de recortes y reducir nuevamente la tasa de referencia este jueves.

Monex prevé un recorte de 25 puntos base para ubicarla en 7.00%.

La subgobernadora Galia Borja señaló que el balance de riesgos para la inflación sigue sesgado al alza y anticipó presiones adicionales en 2026 por aumentos de impuestos, aranceles e incertidumbre en la renegociación del TMEC.

También advirtió sobre una posible reversión en la inflación no subyacente, actualmente por debajo del 2%.

Banxico redujo la tasa en 25 puntos base en noviembre, a 7.25%, acumulando un recorte total de 400 puntos desde su nivel máximo de 11.25% a principios de 2024.

Comentarios