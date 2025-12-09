Podcast
Finanzas

Inflación en México sube a 3.80% durante noviembre: Inegi

La inflación repuntó a 3.80% en noviembre; pese al alza, analistas prevén que Banxico aplique otro recorte a la tasa clave esta semana

  • 09
  • Diciembre
    2025

La inflación general interanual de México aumentó a 3.80% en noviembre, por encima del 3.57% registrado en octubre y del 3.70% previsto por analistas.

El INEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.66% a tasa mensual.

Subyacente también sorprende al alza

La inflación subyacente, que excluye precios más volátiles y es clave para medir la tendencia de los precios, se ubicó en 4.43% anual, arriba del 4.34% esperado.

EH UNA FOTO - 2025-12-09T084704.425.jpg

Mensualmente avanzó 0.19%. Dentro de este rubro, los servicios subieron 0.39%, mientras que las mercancías retrocedieron 0.03%.

Presiones en la no subyacente

El índice no subyacente aumentó 2.28% mensual. Los precios de frutas y verduras subieron 3.49% y los energéticos 2.97%, impulsados en parte por la conclusión del subsidio a tarifas eléctricas de verano en 11 ciudades del país.

Productos con mayores aumentos

  • Chile serrano: +24.76%
  • Electricidad: +20.70%
  • Calabacita: +17.05%
  • Jitomate: +14.34%
  • Servicios profesionales: +10.93%

Productos con mayores bajas

  • Limón: –7.46%
  • Aguacate: –7.28%
  • Ron: –5.43%
  • Vino de mesa: –4.29%
  • Naranja: –3.97%
  • Papa y tubérculos: –3.68%

Expectativas sobre la tasa clave de Banxico

Pese al repunte inflacionario, analistas consideran que el Banco de México podría continuar con el ciclo de recortes y reducir nuevamente la tasa de referencia este jueves.

Monex prevé un recorte de 25 puntos base para ubicarla en 7.00%.

La subgobernadora Galia Borja señaló que el balance de riesgos para la inflación sigue sesgado al alza y anticipó presiones adicionales en 2026 por aumentos de impuestos, aranceles e incertidumbre en la renegociación del TMEC.

large_EH_UNA_FOTO_2025_11_18_T103359_587_eff5a02df0.jpg

También advirtió sobre una posible reversión en la inflación no subyacente, actualmente por debajo del 2%.

Banxico redujo la tasa en 25 puntos base en noviembre, a 7.25%, acumulando un recorte total de 400 puntos desde su nivel máximo de 11.25% a principios de 2024.


