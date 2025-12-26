Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tasa_desocupacion_mexico_8329d6d521
Nacional

Destaca Sheinbaum a México como segundo país con menor desempleo

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México cerró 2025 como el segundo país con menor tasa de desocupación a nivel mundial, al registrar 2.7%

  • 26
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el país concluye el año 2025 con uno de los niveles de desempleo más bajos del mundo, al ubicarse en el segundo lugar internacional en tasa de desocupación, con un 2.7%.

La mandataria difundió el dato a través de sus redes sociales, donde compartió un comparativo internacional basado en cifras recientes de empleo.

En su mensaje, Sheinbaum atribuyó el resultado a las políticas impulsadas por su administración y al modelo económico heredado de la Cuarta Transformación.

México, solo detrás de Japón en desocupación

De acuerdo con la información publicada, Japón ocupa el primer lugar con una tasa de desocupación de 2.6%, mientras que México se coloca inmediatamente después, superando a economías desarrolladas como Alemania, Países Bajos, Australia y Estados Unidos.

Alemania aparece en el tercer sitio con 3.8%, seguida por Países Bajos con 4.0, Australia con 4.3 y Estados Unidos con 4.6%.

Sheinbaum destaca resultados de su proyecto económico

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, escribió la presidenta, al celebrar el posicionamiento de México en el ranking internacional.

Aunque no detalló las políticas específicas que influyeron en estas cifras, ha reiterado en distintos foros que el fortalecimiento del mercado interno, el aumento al salario mínimo y la inversión pública han sido claves para sostener el empleo.

Qué mide la desocupación laboral

La desocupación laboral, de acuerdo con el Inegi, se refiere a las personas en edad de trabajar que no tienen empleo, están disponibles y buscan activamente trabajo.

No incluye a estudiantes, jubilados ni a quienes no están buscando empleo.

Cabe señalar que dicho indicador es uno de los principales referentes para evaluar el desempeño del mercado laboral y la estabilidad económica de un país.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G8k_BQUXWIAA_Qg9_W_3e039eb4e6
Sheinbaum destaca entrega de 30 trenes de repavimentación en 2025
sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
sheinbaum_semar_texas_b76783ef7d
Ordena Federación investigar desplome de avioneta de la Semar
publicidad

Últimas Noticias

cristina_ferral_seis_veces_campeona_tigres_llega_a_chivas_liga_mx_aa9d713706
Cristina Ferral se despide de Tigres y llega a reforzar Chivas
Conductora_atropella_a_joven_tras_ignorar_semaforo_en_Zona_Tec_89fb9b42a2
Conductora atropella a joven tras ignorar semáforo en Zona Tec
inter_zelenski_trump_9589cebc95
Elecciones en Ucrania frente a encuentro de Trump y Zelenski
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×