Destaca Sheinbaum a México como segundo país con menor desempleo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el país concluye el año 2025 con uno de los niveles de desempleo más bajos del mundo, al ubicarse en el segundo lugar internacional en tasa de desocupación, con un 2.7%.

La mandataria difundió el dato a través de sus redes sociales, donde compartió un comparativo internacional basado en cifras recientes de empleo.

En su mensaje, Sheinbaum atribuyó el resultado a las políticas impulsadas por su administración y al modelo económico heredado de la Cuarta Transformación.

Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo.

México, solo detrás de Japón en desocupación

De acuerdo con la información publicada, Japón ocupa el primer lugar con una tasa de desocupación de 2.6%, mientras que México se coloca inmediatamente después, superando a economías desarrolladas como Alemania, Países Bajos, Australia y Estados Unidos.

Alemania aparece en el tercer sitio con 3.8%, seguida por Países Bajos con 4.0, Australia con 4.3 y Estados Unidos con 4.6%.

Sheinbaum destaca resultados de su proyecto económico

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, escribió la presidenta, al celebrar el posicionamiento de México en el ranking internacional.

Aunque no detalló las políticas específicas que influyeron en estas cifras, ha reiterado en distintos foros que el fortalecimiento del mercado interno, el aumento al salario mínimo y la inversión pública han sido claves para sostener el empleo.

Qué mide la desocupación laboral

La desocupación laboral, de acuerdo con el Inegi, se refiere a las personas en edad de trabajar que no tienen empleo, están disponibles y buscan activamente trabajo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en noviembre 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.5 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.0% participación económica… pic.twitter.com/rq3THKhvtY — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 24, 2025

No incluye a estudiantes, jubilados ni a quienes no están buscando empleo.

Cabe señalar que dicho indicador es uno de los principales referentes para evaluar el desempeño del mercado laboral y la estabilidad económica de un país.

