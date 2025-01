Tendría NL un menor impacto por políticas de Estados Unidos

Con la implementación de aranceles por parte de Estados Unidos, Nuevo León será una de las entidades menos afectadas.

Su ubicación y oferta de mano de obra e infraestructura para las inversiones la seguirán colocando como el destino ideal para venderle a dicho país.

Expertos y empresarios coincidieron en que aunque hay riesgos y la inversión pudiera ser más moderada y el impacto será mínimo con relación a otros países.

“El nearshoring fue el motor de crecimiento que durante el periodo post pandemia permitieron que nuestro estado fuera el más beneficiado en materia económica, social y de inversión.

Eso no va a cambiar, Nuevo León va a seguir siendo el lugar predilecto para ubicarse por la calidad de mano de obra, por el entorno favorable para hacer negocios, por la gran infraestructura social que tenemos como estado. El golpe que tenga para México talvez nos va a pegar pero no tanto”, afirmó Jorge Moreno, investigador de la Facultad de Economía de la UANL

Al participar en un evento organizado por la Canaco Monterrey en donde habló de panorama económico México-EUA 2025, el experto dijo que incluso se prevé que los aranceles que se apliquen no sean universales sino a ciertos productos en específico.

“Los aranceles serán difícilmente para todos los productos, el sábado se anunciaría a que productos en particular pero será pero será inminente en el sector automotriz, en aceros probablemente, difícilmente será un arancel universal”, comentó.

Por su parte, Fernando Canales, presidente de dicho organismo señaló que las inversiones quizá serán más moderadas o esperarán para cristalizarse, pero no dejarán de estar presentes.

“Estamos mejor que otros estados sin duda, por ejemplo, en lo marginal si uno tenía preparado una compra de maquinaria a lo mejor solo se mueve de un trimestre a otro, por decir, no lo haces ahorita pero lo haces en junio. Es decir, mientras no sabemos como vienen esos aranceles mejor me capitalizo para lo que ya tengo”, afirmó en conferencia de prensa.

Por su parte, Zelina Fernández, directora de Index, Nuevo León, organismo que representa al sector maquilador del estado, señaló que se están preparando con un plan para actuar en caso de que el sábado si sean anunciados aranceles que afecten a esta industria.

“El viernes estaremos participando y viendo fiscalmente cual sería el impacto, vamos a esperar, es bien importante estar unidos como gremio”, aseveró.

En tanto que Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz en el estado, señaló que el mayor impacto de aranceles se daría en los consumidores de ambos países.

"Evidentemente hoy viene una coyuntura disruptiva, y nadie sabe que va a pasar, y así vamos a estar, pero estamos muy diferente a hace 8 años que querían desaparecer el NAFTA", aseguró.

