Trámites y tasas frenan desarrollo inmobiliario en Nuevo León

Desarrolladores alertaron sobre que los permisos tardíos y las tasas de hasta 15% elevan costos y encarecen la vivienda en la entidad

Una excesiva tramitología, retrasos en permisos y un financiamiento que se encareció al doble a raíz de mayores tasas de interés han provocado complicaciones al desarrollo inmobiliario de Nuevo León, afirmaron expertos.

Al abordar nuevas reformas y el futuro del sector, coincidieron en que existen diversas áreas de oportunidad para trabajar de la mano de las autoridades.

En el marco de un panel organizado por la Asociación Mexicana de Desarrolladores Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, donde se abordó el futuro de este sector, los expertos señalaron la necesidad de agilizar la tramitología urbana a través de la figura “afirmativa ficta”, además de homologar criterios municipales.

En el diálogo liderado por León Acosta, director jurídico de AMPI Monterrey, los desarrolladores inmobiliarios consideraron que los retrasos en permisos han elevado significativamente los costos de los proyectos habitacionales.

Representantes del sector señalaron que los tiempos para obtener autorizaciones pasaron de un promedio de 10 meses a hasta tres años en algunos municipios del área metropolitana de Monterrey, situación que incrementa los costos financieros y termina impactando en el precio final de la vivienda.

Benjamín Díaz, director general de Koinox Developers, planteó que la afirmativa ficta no debería limitarse al régimen de condominio, como actualmente se discute en el Congreso local, sino extenderse a licencias de construcción, permisos y factibilidades de servicios.

"Si yo compro un terreno el día uno y ya sé qué voy a desarrollar, debería poder comenzar a trabajar en los proyectos desde el día dos, mientras la autoridad mantiene la facultad de supervisar y detener cualquier incumplimiento", explicó.

Los desarrolladores consideraron que una mayor certidumbre regulatoria permitiría reducir tiempos muertos, disminuir costos de financiamiento y, eventualmente, contribuir a contener el precio de la vivienda.

En el marco del panel “El futuro del desarrollo inmobiliario: preventas y nuevas reformas”, también se habló del costo del financiamiento.

Y es que atribuyeron parte de las presiones financieras recientes al incremento global en las tasas de interés, al señalar que el costo del financiamiento prácticamente se duplicó en algunos casos, pasando de niveles cercanos al 7% u 8% a alrededor del 15 por ciento.

Los expertos también respaldaron iniciativas encaminadas a fortalecer la regulación del sector inmobiliario, particularmente aquellas que buscan impedir la comercialización de proyectos que aún no cuenten con licencia de construcción.

De igual manera, hicieron un llamado a que el gobierno estatal impulse la homologación de trámites y requisitos entre municipios, al considerar que actualmente existen diferencias importantes en el número de permisos requeridos para desarrollar proyectos similares dentro de la misma zona metropolitana.