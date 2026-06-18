Alcanza Gobierno 60% de avance en simplificación de trámites

En materia de pasaportes, el Gobierno federal redujo de 21 a cinco los trámites necesarios y disminuyó los requisitos de seis a tres

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La estrategia de simplificación administrativa del Gobierno federal alcanzó un avance del 60%, con la intervención de 3,497 trámites y la eliminación de 1,711 procesos que anteriormente obligaban a ciudadanos y empresas a realizar múltiples gestiones para resolver un mismo asunto.

Durante la conferencia matutina, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, aseguró que se trata del mayor esfuerzo de simplificación realizado en México y uno de los más amplios en la región.

“Hemos eliminado mil 711 trámites. Es, lo digo con mucha humildad, el esfuerzo de simplificación más grande que ha habido en México y en la región”, afirmó.

La meta del Gobierno es concluir 2026 con más de 4,500 trámites simplificados y terminar el proceso de modernización administrativa durante el primer trimestre de 2027.

Peña Merino explicó que la eliminación de trámites no implica desaparecer derechos o modificar regulaciones, sino fusionar procedimientos que atendían una misma necesidad.

Como resultado, los requisitos promedio pasaron de seis a dos documentos por trámite.

Uno de los ejemplos más visibles es la Plataforma Nacional de Registros Civiles, que integra información de las 32 entidades federativas y los consulados mexicanos en el extranjero.

Antes, una persona que detectaba un error en su acta de nacimiento debía viajar hasta su lugar de origen para solicitar la corrección. Ahora, el proceso puede realizarse completamente en línea a través del portal miregistrocivil.gob.mx.

“Hoy esa persona que vive en Ciudad Juárez o que vive en Estados Unidos puede simplemente ingresar a la plataforma y solicitar ese trámite digitalmente hasta que quede resuelto”, explicó.

Actualmente, el sistema ha sido utilizado por 18 millones de personas.

CURP, pasaporte y trámites desde casa

Otro de los avances destacados es la Ventanilla 24/7, un asistente digital impulsado con inteligencia artificial que ya acumula casi dos millones de consultas.

Dicha herramienta permite resolver dudas, orientar sobre servicios gubernamentales y generar documentos como la CURP en cuestión de segundos.

“Lo que queremos es que llegues y salgas con una solución”, señaló Peña Merino.

En materia de pasaportes, el Gobierno redujo de 21 a cinco los trámites necesarios y disminuyó los requisitos de seis a tres.

Ahora los usuarios pueden cargar documentos en línea antes de acudir a su cita, lo que permite validar previamente la información y agilizar la entrega del documento.

El portal de pasaportes ha sido utilizado por casi cinco millones de personas.

Facilidades para mexicanos en el extranjero

La estrategia también contempla mejoras para los servicios consulares.

De acuerdo con la ATDT, los trámites para mexicanos residentes en otros países se redujeron casi a la mitad y los requisitos disminuyeron en una tercera parte.

Más de cinco millones de personas han utilizado la plataforma miconsulado.sre.gob.mx, donde es posible realizar diversos procedimientos sin acudir físicamente a una representación diplomática.

Ventanilla única para inversiones

En el ámbito económico, el Gobierno presentó avances de la Ventanilla Digital de Inversiones, que integra trámites federales, estatales y municipales en un solo sistema.

Actualmente participan 18 entidades federativas y se espera incorporar a las 32 durante este año.

La plataforma permite reducir procesos para la constitución, construcción y operación de empresas, además de dar seguimiento en tiempo real al estado de cada gestión.

Asimismo, continúa vigente el esquema de autorización acelerada para inversiones que superen los dos mil millones de pesos, se ubiquen en Polos de Bienestar o pertenezcan a sectores estratégicos como semiconductores, farmacéutica, automotriz, energía, infraestructura tecnológica y dispositivos médicos.

Según Merino, estos proyectos podrán recibir autorización en menos de 30 días.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo principal de la simplificación administrativa es reducir obstáculos para los ciudadanos y combatir la corrupción.

“La tecnología está para facilitar la vida a las personas y para evitar la corrupción”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó los casos de mexicanos que viven en el extranjero y requieren documentos oficiales sin necesidad de viajar a sus estados de origen, así como pequeños comerciantes que antes enfrentaban procesos largos para abrir un negocio.

“Ahora puedes hacerlo por internet y en 24 horas tienes tu permiso si eres un establecimiento de bajo impacto”, afirmó.

Destacó que el reto ahora es lograr que más municipios adopten estas plataformas digitales para que los beneficios lleguen a todo el país.