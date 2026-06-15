Tamaulipas se prepara para recibir a millones de visitantes

Con una expectativa superior a los 4.3 millones de turistas y una derrama económica que rebasaría los $4,000 millones de pesos, Tamaulipas se prepara para vivir una de las temporadas vacacionales de verano más importantes de los últimos años.

El secretario de Turismo del estado, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que durante los 51 días del periodo vacacional se espera una ocupación hotelera promedio superior al 58%, aunque algunos de los destinos más populares podrían alcanzar niveles superiores al 80% durante los fines de semana.

El funcionario señaló que playas, destinos de naturaleza y Pueblos Mágicos serán algunos de los principales puntos de atracción para visitantes locales, nacionales e internacionales, lo que permitirá fortalecer la actividad económica en distintas regiones de la entidad.

Destacó que este comportamiento positivo es resultado de las acciones de promoción turística, así como de las inversiones realizadas para mejorar la infraestructura y diversificar la oferta de atractivos, con el propósito de consolidar a Tamaulipas como un destino competitivo a nivel nacional.

La zona sur del estado, integrada por Tampico, Ciudad Madero y Altamira, concentrará una parte importante de la afluencia turística, con una proyección superior a los 2.2 millones de visitantes. En esta región, Playa Miramar se mantiene como el principal motor turístico y uno de los destinos más concurridos de la entidad.

Además, otros sitios que registran altas expectativas de afluencia son La Pesca, en Soto la Marina; Barra del Tordo, en Aldama; Playa Bagdad, en Matamoros; así como los Pueblos Mágicos de Tula y Mier. También destacan municipios como Hidalgo, Jaumave y Gómez Farías, reconocidos por sus atractivos naturales, actividades ecoturísticas y riqueza cultural.

Las autoridades estatales confían en que la temporada de verano impulse la economía regional y beneficie a sectores como el hotelero, restaurantero, comercial y de servicios, además de generar una importante derrama económica para miles de familias que dependen de la actividad turística.

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