México y UE ultiman detalles previo al Acuerdo Global Modernizado

México y la Unión Europea ultimaron este lunes los últimos detalles previo a la firma del Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Luego de finalizar su visita de trabajo en Bruselas, Bélgica; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que tuvo un encuentro positivo con el presidente del Consejo Europeo, António Costa. En esta reunión se detallaron aspectos como el cómo profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión.

Por su parte, puntos de vista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una transición limpia, justa y competitiva, para explorar vías de colaboración en temas de transición energética, desarrollo sustentable e inversión en sectores estratégicos. Mientras que el presidente de Business Europe, Markus Beyrer, la confederación europea de cámaras de comercio de los países miembros de la Unión Europea.

También conversó con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien coincidió en la relevancia del diálogo parlamentario para fortalecer la relación y consolidar una agenda estratégica entre México y la Unión Europea.

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