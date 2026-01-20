Podcast
Internacional

Francia pide a la UE suspender pacto comercial con EUA

Francia pidió suspender la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos tras las amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles

  • 20
  • Enero
    2026

Francia se pronunció a favor de suspender la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, firmado el pasado verano, ante las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales a productos europeos.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, defendió la congelación del pacto y dejó claro que su país no aceptará presiones.

“Cuando Estados Unidos hace una propuesta inaceptable, Francia sabe decir que no”, afirmó ante la Asamblea Nacional.

Rechazo al uso de aranceles como presión

Barrot fue tajante al asegurar que Francia “no se somete ni se someterá a ningún chantaje”, en referencia a la amenaza de Trump de imponer aranceles del 200% a Francia por rechazar su iniciativa para crear un Consejo para la Paz en Gaza, un organismo que París considera incompatible con el papel de la ONU.

El canciller francés también criticó que Washington cuestione la integridad territorial de Groenlandia, un territorio europeo bajo el paraguas de la OTAN.

El acuerdo bajo la lupa

El acuerdo comercial firmado entre la UE y Estados Unidos contempla la imposición de aranceles estadounidenses del 15% a la mayoría de las exportaciones europeas, sin medidas equivalentes por parte de Europa.

Para Francia, ese esquema resulta inaceptable en el contexto actual.

Por ello, Barrot defendió no solo congelar el pacto, sino también activar el mecanismo europeo anticoerción, una herramienta diseñada para responder a presiones económicas externas.

Europa no descarta represalias

Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Emmanuel Macron respaldó una línea dura y sostuvo que Europa debe usar “todos los instrumentos disponibles” frente a la ofensiva comercial estadounidense.

En la misma línea, el ministro de Economía, Roland Lescure, subrayó que el objetivo es evitar que las amenazas se concreten, pero sin descartar una respuesta firme si se materializan.

Diálogo abierto, tensión latente

Por otra parte, Macron propuso a Trump una reunión en París el jueves, en el marco de un encuentro del G7, aprovechando que Francia ostenta la presidencia del grupo este año, con la intención de abordar las diferencias y rebajar la tensión comercial.

 

 

 

 


