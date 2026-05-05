Armenia refuerza lazos con UE mientras se aleja de Rusia

Armenia recibió este martes su primera cumbre bilateral con la Unión Europea, donde declaró formalmente su ambición de unirse al bloque y está aflojando con cautela sus vínculos con su aliado tradicional, Rusia.

La cumbre Unión Europea-Armenia en Ereván se celebra después del octavo encuentro de la Comunidad Política Europea, que llevó a decenas de líderes europeos a abordar asuntos de defensa europea y la guerra de Irán.

En la ceremonia de apertura, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, caminó por la alfombra roja junto a Pashinyan y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras una banda militar tocaba frente a banderas de Armenia y de la Unión Europea.

En su declaración inicial, Von der Leyen afirmó que Europa estaba lista para ayudar a Armenia a convertirse en un centro regional para rutas comerciales globales, incluida la construcción de infraestructura física.

“Estamos listos para invertir en la producción local de energía y en los enlaces energéticos a través del mar Negro, y estamos listos para conectar su floreciente sector digital con el mercado digital de Europa y convertir la posición de Armenia en el corazón de esta región en un motor de crecimiento”, afirmó.

Esta reunión bilateral del martes incluyó la firma de una asociación de conectividad entre Armenia y la Unión Europea para fortalecer los lazos económicos y profundizar la cooperación en seguridad.

La nueva asociación de conectividad se centrará en fortalecer los enlaces de transporte, energía y digitales. Mientras tanto, se espera que las inversiones de la Unión Europea en Armenia alcancen los $2,900 millones de dólares en el marco de su programa de infraestructura Global Gateway.

Ambos acontecimientos subrayan cómo Armenia busca girar hacia Occidente y desprenderse de la influencia de Rusia.

Armenia acusa a Rusia de no lograr detener ofensiva de Azerbaiyán

Autoridades acusaron a las tropas de paz rusas desplegadas en la región de no haber logrado detener la ofensiva de Azerbaiyán. Moscú rechazó las acusaciones y argumentó que sus tropas no tenían mandato para intervenir.

Según el director del Centro de Estudios Regionales en Ereván, Richard Giragosian, la guerra fue “una demostración tardía de que Rusia es peligrosamente poco confiable como socio”.

Dicha cumbre también llega en un momento de fricciones diplomáticas entre Azerbaiyán y la Unión Europea.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán convocó al embajador de la Unión Europea la semana pasada para protestar por una resolución del Parlamento Europeo que exige la liberación de prisioneros de guerra armenios y critica el trato a los armenios en Karabaj.

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