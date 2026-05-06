Aranceles se quedan: van por norteamericanización en T-MEC

La American Chamber México (AmCham) anticipó que, rumbo a la revisión del T-MEC, los aranceles no desaparecerán, por lo que la negociación se enfocará en ajustes a las reglas de origen y en fortalecer la proveeduría regional.

Aranceles se mantendrán en la negociación

Óscar del Cueto, presidente nacional del organismo, aseguró en rueda de prensa que “entendemos que no se van a desaparecer, no es algo que creemos, es algo que ya nos dijeron”, al referirse a la postura de Estados Unidos frente al comercio en Norteamérica.

En ese contexto, explicó que la apuesta será lograr reducciones en tarifas para productos fabricados en la región, particularmente en sectores como acero, aluminio, automotriz y autopartes.

“Las tarifas van a seguir, los aranceles van a continuar, pero sí estamos buscando que haya una reducción en los mismos para los productos que se hacen en Norteamérica”, señaló.

Buscan elevar contenido regional

Añadió que uno de los ejes de la negociación será elevar el contenido regional en las reglas de origen, con porcentajes que podrían ubicarse entre 60% y 70 por ciento.

Del Cueto destacó que AmCham ha participado con propuestas técnicas en temas como inteligencia artificial, derechos de autor y cadenas de suministro, donde cobra relevancia el concepto de “norteamericanización”.

“¿Cómo hacemos esta norteamericanización de las cadenas de suministro? Hay cosas que podemos hacer en Norteamérica y ese es el concepto”, explicó, al enfatizar la necesidad de reducir la dependencia de Asia y desarrollar proveedores en México y la región en los próximos años.

T-MEC en fase decisiva

Durante la 53 Asamblea de la AmCham Capítulo Noreste, Alejandro Doria, presidente entrante subrayó que el tratado se encuentra en una fase decisiva.

“El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se acerca a un momento clave, abriendo la posibilidad para ajustar reglas y redefinir un balance entre los interesados”, dijo.

Además, destacó el crecimiento del comercio regional y la relevancia estratégica de México, al señalar que el intercambio con Estados Unidos se ha duplicado en lo que va del siglo y que el país se ha consolidado como proveedor clave de manufacturas.

Nuevo León destaca en inversión extranjera

En el mismo evento, Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León, enfatizó la importancia de llevar a la negociación las fortalezas del país.

“Hay que llevar a la negociación lo que sí tenemos, no lo que nos falta”, indicó, al resaltar que Nuevo León se mantiene como un polo de atracción de inversiones y concentra alrededor del 60% de la inversión extranjera directa que llega al país, impulsado por su cercanía con Estados Unidos y su capacidad industrial.

Sin embargo, advirtió que persisten factores de incertidumbre para la inversión en el marco del T-MEC.

Retos para invertir en México

A su vez, se llevó a cabo el panel “Las reglas del juego”, en el que participaron Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores; Gustavo Almaraz, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política; y Rafael Ch, partner y senior analyst de Signum Global Advisors, quienes señalaron los retos principales que toman en cuenta las empresas para invertir en México, como el acceso al agua, la disponibilidad de energía, el capital humano y la certidumbre jurídica.

Además, se enfatizó que “México no puede depender únicamente del tratado, ya que cuenta con capacidad productiva propia que debe aprovecharse para diversificar su crecimiento”.

Nearshoring y perspectivas económicas

También se realizó el panel “Perspectivas Económicas 2026”, en donde Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, y el economista en jefe de Cemex, Adrián de la Garza, coincidieron en que “el nearshoring representa una oportunidad, pero requiere decisiones estratégicas sobre qué inversiones atraer”.

También destacaron las áreas de oportunidad y crecimiento en sectores como la industria de cómputo, la manufactura avanzada y la inteligencia artificial, así como la necesidad de reducir la dependencia de Asia y fortalecer la integración productiva de Norteamérica.





Comentarios