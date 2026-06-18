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Finanzas

Ven potencial en comité para detonar infraestructura en NL

Empresarios consideran que el Comité Promotor de Inversiones facilitará proyectos estratégicos y elevará la demanda de infraestructura en la entidad

  • 18
  • Junio
    2026

La puesta en marcha del Comité Promotor de Inversiones de Nuevo León podría facilitar la materialización de proyectos estratégicos y generar una mayor demanda de infraestructura en la entidad, coincidieron representantes del sector empresarial durante una sesión de Diálogos por Nuevo León organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Durante el encuentro, la coordinadora del Comité, María Ángela Ramírez, presentó los alcances de este organismo impulsado por la Secretaría de Economía federal, cuyo objetivo es identificar, promover y facilitar inversiones mediante la coordinación entre autoridades y empresas.

Además, destacó el uso del Portafolio para la Prosperidad Compartida, una herramienta que permite registrar proyectos de inversión y atender obstáculos relacionados con energía, agua, permisos y trámites administrativos, con el fin de agilizar su desarrollo.

Por su parte, el presidente de la CMIC Nuevo León, Rodrigo Garza, señaló que la llegada de nuevas inversiones tiene un impacto directo en la construcción de infraestructura. 

“Hablar de inversión es hablar de oportunidades, y a su vez, es hablar de infraestructura, empleo, desarrollo urbano, vivienda, movilidad y calidad de vida”, afirmó.

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Asimismo, Garza destacó que Nuevo León vive una etapa de fuerte dinamismo económico impulsada por la relocalización de cadenas productivas y la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. 

En ese contexto, aseguró que la infraestructura será clave para sostener el crecimiento del estado y atender las necesidades de las próximas décadas.


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