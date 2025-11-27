Ven impacto en economía por guerra comercial EUA-China

Las empresas ubicadas en México actualmente ven al gobierno de Trump y la guerra comercial entre Estados Unidos y China como algunos de los factores externos que más están impactando el desempeño de la economía mexicana.

De acuerdo con la “Encuesta de Expectativas Empresariales” del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) Business School, correspondiente al segundo semestre del año, al cuestionarle a los entrevistados cuáles eran los temas que más impacto tienen en la economía del país, un 51% mencionó como negativo y muy negativo a la administración de Donald Trump.

A eso se suma un 36% que dijo que califica como negativo y muy negativo el impacto de la guerra comercial entre EUA y China en la economía del país.

A este panorama se añade que, en comparación con el arranque o primer trimestre del año, actualmente son menos las empresas que ven un panorama idóneo para la inversión.

Y es que, mientras que un 35.2% de las compañías piensa que es un buen momento para invertir, un 46.4% considera que no lo es, en tanto que un 18.3% dijo no saberlo.

Entre las principales preocupaciones actuales del empresariado se encuentran la incertidumbre jurídica y la incertidumbre económica, con el 71.4% y el 68.9% de las menciones en la encuesta.

Con ese último porcentaje también se ubica la inseguridad, seguido de la incertidumbre política con el 51.3% de las menciones.

La encuesta muestra que el optimismo y las perspectivas de inversión de los empresarios han empeorado respecto a lo esperado para inicio de 2025.

“Hay una gran preocupación por lo que está pasando en México... Se considera que se está deteriorando el ambiente de los negocios. Esa combinación de factores, incertidumbre jurídica y económica, es a lo que se puede atribuir la reducción del apetito por invertir”, explicaron José Carlos Rodríguez y Alberto Ibarra, profesores de IPADE Business School.

Por su parte, Alberto Ibarra Garza, profesor del área de Análisis de Decisiones, consideró que “si bien el optimismo viene a la baja, dos de cada tres empresas esperarían un crecimiento en ventas en 2025... sin embargo, ambos lados representan un reto empresarial importante”.

Lo que opinan en Nuevo León

En Nuevo León, un 36.1% de los empresarios entrevistados señalaron que actualmente es un buen momento para invertir en el país.

No obstante, esa cifra se coloca por debajo del 44.4% que mencionó que no es un buen momento para apostarle a la inversión. En tanto que un 19.4% dijo que “no sabía”.

Lo que más les preocupa a las compañías en Nuevo León es la incertidumbre económica y la jurídica, con un 75% y 65.3% de las menciones, respectivamente.

Con relación a las ventas de sus empresas, se muestra un panorama alentador, ya que un 38.2% proyecta que estas crecerán hasta un 10%, aunado a un 13.2% que dijo que espera un repunte del 10% al 20% en este tema.

