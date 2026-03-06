Podcast
Guerra en Medio Oriente provoca atorones en cadenas de suministro

Los envíos que van desde productos frescos hasta las piezas para los aviones se ven afectados por 'atorones' y aumento en tarifas

  • 06
  • Marzo
    2026

El transporte de carga aérea está siendo afectado por el conflicto en Medio Oriente, lo que ha provocado que mercancías de diversos tipos se encuentren en espera de ser trasladadas.

Envíos que van desde productos frescos hasta piezas de aviones se encuentran en esa situación, ya que la guerra en Irán ha reducido la capacidad de carga y elevado las tarifas de transporte. 

Expertos destacan que este escenario ha dejado en tierra vuelos de pasajeros y de carga en toda la región, incluidos Doha y Dubái, dos de los mayores centros de carga del mundo. 

Hasta el momento, esto ha provocado una reducción de 22% en la capacidad global de transporte aéreo de mercancías, según datos de la consultora de aviación y logística Aevean. 

“Se trata de una paralización absoluta de la cadena de suministro a Medio Oriente”, dijo Abdol Moaberry, director ejecutivo de GA Telesis, una empresa de Florida que suministra piezas y repuestos para aviones. 

El transporte aéreo de mercancías representa alrededor de un tercio del comercio mundial en términos de valor, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 

Las mercancías van desde productos de Apple AAPL.O hasta productos farmacéuticos con control de temperatura, fruta fresca y piezas de automóvil transportadas en las bodegas de los aviones de pasajeros y en aviones especiales para carga, refiere una publicación.

Se informó que las aerolíneas con sede en Medio Oriente representan alrededor de 13% de la capacidad mundial de carga aérea y Qatar Airways es la segunda mayor compañía de transporte de mercancías del mundo después de FedEx, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 

Brian Bourke, director comercial de SEKO Logistics, dijo que Europa y la región de Asia-Pacífico, que dependen en mayor medida de los centros de operaciones de Medio Oriente, se verían más afectadas. 

La capacidad de transporte aéreo de mercancías en el corredor que va de Asia a Medio Oriente y Europa ha disminuido 39% desde el inicio del conflicto, mientras que los flujos entre China y Europa han aumentado 26 por ciento.


Comentarios

