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Finanzas

Exportadores de NL ven un T-MEC trilateral y a largo plazo

Destacan el papel de las autoridades mexicanas en las negociaciones y confían que va a continuar por más de 10 años y de forma trilateral

  • 13
  • Abril
    2026

El sector exportador de Nuevo León y la región noreste se mantiene optimista ante la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que existen condiciones para su continuidad por más de 10 años. 

Este panorama positivo se sustenta en los avances de las negociaciones, donde México se posiciona como el país con los aranceles más bajos impuestos por Estados Unidos, con un promedio de 4 por ciento.

En este contexto, Javier Cendejas, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) Noreste, explicó que hasta el momento el papel de las autoridades mexicanas ha sido clave en el desarrollo de las negociaciones. 

Durante la conferencia “T-MEC: Panorama actual en la región noreste de México”, en la que estuvo acompañado por Andrés Franco, director de Comce Noreste, señaló que el sector exportador reconoce los avances alcanzados y mantiene confianza en que el tratado continúe siendo trilateral desde su origen. 

“Aplaudimos los avances registrados hasta ahora, particularmente el nivel de aranceles que enfrenta México, lo que nos mantiene competitivos frente a otros países”, expresó.

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Por otro lado, destacó la relevancia de la región noreste en la actividad exportadora del país, al concentrar entre el 41% y el 45% del total nacional. 

Tan solo en 2025, el valor de las exportaciones de esta zona superó los $273,000 millones de dólares, consolidándose como una de las más dinámicas. 

Asimismo, subrayó que México se mantiene como el principal exportador hacia Estados Unidos, con una balanza marcada por la importación de energía y combustibles, y la exportación de vehículos y autopartes.

A su vez, se señalaron como temas prioritarios en las negociaciones la eficiencia en aduanas, la integración regional y la seguridad. 

Además, el sector destacó que la revisión del tratado representa únicamente un “ajuste de tuercas”, por lo que se descartó un escenario bilateral y se reafirmó la necesidad de mantener la participación de los tres países en el acuerdo.

 


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