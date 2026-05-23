Irán y EUA ven avances hacia un acuerdo, según funcionarios

Irán y Estados Unidos afirmaron este sábado haber logrado avances en las negociaciones de paz, mientras Pakistán, que actúa como mediador, aseguró que las partes están “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo.

Las declaraciones ocurrieron tras la visita a Teherán del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, quien sostuvo reuniones con el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf; y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

Poco después de la salida de Munir de la capital iraní, tanto Teherán como Washington enviaron señales de optimismo moderado sobre el estado de las conversaciones.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que durante la última semana se ha observado “un mayor acercamiento de posturas” entre ambas delegaciones.

No obstante, el diplomático evitó presentar un acuerdo como inminente y pidió esperar “tres o cuatro días” más para evaluar el desarrollo de las negociaciones.

Baghaei explicó que actualmente se trabaja en un memorando de entendimiento basado en una propuesta iraní de 14 puntos, misma que ha sido intercambiada en varias ocasiones entre ambas partes con mediación paquistaní.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, coincidió en que se han registrado “algunos avances” y adelantó que podrían surgir novedades en los próximos días.

“Se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir”, declaró Rubio durante un acto en la embajada estadounidense en Nueva Delhi.

Pakistán mantiene papel clave

Pakistán también transmitió mensajes positivos respecto a las conversaciones.

Un alto funcionario de seguridad paquistaní, bajo condición de anonimato, aseguró que Irán y Estados Unidos están “más cerca de un acuerdo que nunca” desde la ruptura previa de las negociaciones en Islamabad.

Las fuentes añadieron que Asim Munir mantuvo “discusiones fructíferas” con el liderazgo iraní durante una visita que Islamabad calificó como “breve pero altamente productiva”.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump tiene previsto reunirse este sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente JD Vance y los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner, para analizar el avance del diálogo.

A pesar de los avances reportados, ambas partes mantienen diferencias importantes, especialmente sobre el programa nuclear iraní.

Mientras Baghaei insistió en que la cuestión nuclear debe abordarse en una segunda fase, una vez alcanzado un primer acuerdo de paz, Rubio reiteró que Teherán debe entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido.

El funcionario estadounidense también afirmó que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y “sin peajes”, en referencia al proyecto iraní para regular el tránsito marítimo en esa ruta estratégica.

“El presidente Donald Trump ha dejado claro que, de una forma u otra, Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Los estrechos deben permanecer abiertos y sin peajes. Ellos tienen que entregar su uranio altamente enriquecido”, sostuvo Rubio.

Trump se muestra cauto

Donald Trump se mostró prudente respecto a las posibilidades de un acuerdo y aseguró en declaraciones telefónicas al portal Axios que existen “50 %” de probabilidades de alcanzar un pacto “bueno”.

El mandatario estadounidense advirtió nuevamente que, en caso de fracasar las negociaciones, hará “volar por los aires” a Irán, una amenaza que ha repetido en diversas ocasiones para presionar a la República Islámica.

El alto el fuego acordado entre ambas partes el pasado 8 de abril continúa vigente, aunque Trump reconoció que sigue siendo “increíblemente frágil”.

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