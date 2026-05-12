Esperan negocios por $81 millones en sector construcción

El sector de la construcción prevé un escenario favorable hacia los siguientes meses, al detectar diversas oportunidades de negocio entre las empresas dedicadas a este ramo.

De acuerdo con datos dados a conocer durante la presentación de la edición 2026 de Expo Constructo, el evento podría generar una derrama económica de $81 millones de pesos y un total de 536 empleos en Nuevo León.

Edgar Medina, director del evento, indicó que además se prevé la generación de 134 empleos directos y 402 indirectos, así como un impacto económico cercano a los $450 millones de pesos.

“Para nosotros es muy importante compartir, más allá de las cifras de Expo Constructo, el valor estratégico que tiene este evento para la industria de la construcción”, expresó.

Añadió que los encuentros presenciales B2B continúan siendo una herramienta clave para impulsar negocios y conexiones estratégicas entre empresas.

“Es casi de 80% la probabilidad de que se van a reunir con tomadores de decisión en una expo B2B”, detalló.

Asimismo, señaló que la exposición acumula un crecimiento de 473% en los últimos cinco años y de 335% en empresas expositoras.

Capacitación en nuevas tecnologías para la construcción

Por su parte, Rodrigo Garza, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nuevo León, dijo que también estarán impulsando nuevas tendencias en capacitación y tecnologías para el sector.

En ese sentido, mencionó la formación en herramientas digitales como Building Information Modeling y Lean Construction, enfocadas en mejorar la eficiencia y productividad de las empresas constructoras.

“Nosotros hemos apostado mucho por la figura de los jóvenes, contamos con un programa del asociado estudiantil”, comentó.

A su vez, Elizabeth Garza, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, destacó que el evento permite a los profesionales mantenerse en contacto con líderes de la industria y proveedores especializados.

“Este es un foro que nos permite propiamente, sobre todo a nuestros agremiados, estar en contacto con los líderes de la industria”, señaló.

Mientras tanto, Bertha Lucio, presidenta del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, informó que realizarán charlas sobre sustentabilidad y responsabilidad ambiental en materiales de construcción.

“Esta es una gran colaboración y es muy importante para nosotros”, afirmó.

Juan Alameda, presidente de la Asociación de Distribuidores de Vidrio y Cristal, destacó la integración del pabellón de vidrio y aluminio dentro del encuentro. “Venimos a presumir lo que hacen los regios”, expresó.

En tanto, Carlos Osvaldo Vázquez, presidente de la Asociación de Ferreteros y Tlapaleros de Nuevo León, destacó que la alianza entre Ferroshow y Expo Constructo, eventos que se realizarán del 3 al 5 de junio en la entidad, ha permitido impulsar la innovación, el desarrollo comercial y el crecimiento económico de dos sectores vinculados.

“En Expo Ferreshow 2026 nos sentimos muy orgullosos de continuar fortaleciendo nuestra alianza con Expo Constructo”, expresó.

Comentarios