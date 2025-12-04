Ventas de autos rebasan en 15% los niveles de prepandemia

Las ventas de automóviles en México han comenzado a acelerar su paso en la recta final del año, al sumar 1 millón 370,186 vehículos ligeros comercializados durante el periodo enero-noviembre de 2025.

Esa cifra ya se coloca un 15.3% por encima de los niveles registrados en igual lapso, pero de 2019, uno de los mejores años para esta actividad y justo antes de que llegara la pandemia, cuando se vendieron 1 millón 187,471 unidades.

Además, representó un alza de 1.4% por encima del 1 millón 350,362 unidades colocadas en igual lapso de 2024, pese a ser un año de incertidumbre económica.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), al considerar solo el mes de noviembre del presente año se observa un ligero retroceso, ya que se comercializaron 148,359 vehículos ligeros, cifra 0.3% inferior a las 148,864 unidades de noviembre del año pasado.

En cuanto al desempeño contra el mes inmediato anterior, se registra un aumento en los vehículos ligeros nuevos vendidos de 15,682 unidades, es decir, un avance de 11.8% con respecto al dato de octubre.

“Con estas cifras vemos que el mercado de vehículos ligeros en noviembre fue inferior a lo estimado por AMDA, que se situó en 150,399 unidades”, comentó al respecto Guillermo Rosales, presidente de AMDA.

Al hablar de la participación de las distintas marcas en la colocación de unidades en el mercado nacional, Nissan mantiene la corona con un sólido 17.9% del total; enseguida se ubican General Motors y Volkswagen, que complementan el podio con el 12.9% y 11.3%, respectivamente.

Cabe mencionar que un factor que ayuda actualmente es que hay más acceso al financiamiento, lo cual es aprovechado por los consumidores, aunado a que la inflación correspondiente a la compra de autos se coloca por debajo de la inflación general en el país.

“El índice nacional de precios al consumidor registra un avance anual de 3.61% al momento y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.65%, con datos a la primera quincena de noviembre 2025”, explicó Rosales.

Mientras tanto, para 2025 lo que se pronostica es que la inflación alcance un avance anual de 3.74%, mientras que para 2026 la previsión al cierre de año es que se ubique en 3.90 por ciento.

Así pinta el cierre de 2025

Si bien este año se establecerá un récord de venta con más de 1 millón 620,000 unidades, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), consideró que aún falta atender áreas de oportunidad para alcanzar las 2 millones de unidades que estiman como meta potencial anual para un mercado como México.

En días recientes, dentro del “Foro Automotor AMDA 2025”, comentó que la industria automotriz en México se encuentra en el mundo sujeta a presiones e incertidumbre; no obstante, también hay áreas de oportunidad donde el gremio de la distribución, de la mano con las empresas armadoras, hará el mejor trabajo posible para seguir brindando a nuestro país una potente industria automotriz que otorga un sólido impulso a la economía mexicana.

“Tenemos toda la disposición para participar junto con el gobierno en la construcción de políticas públicas que nos permitan aprovechar el potencial que tiene nuestro mercado que, conforme a nuestras estimaciones, podríamos estar en este momento comercializando cerca de 2 millones de unidades anuales, mientras que este año estaremos concluyendo con 1.62 millones”, comentó.

