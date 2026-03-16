Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León

Este y el próximo año, Nuevo León será testigo de un claro crecimiento en infraestructura dentro del sector retail, en donde se prevé la construcción de al menos 35 plazas y centros comerciales, lo que provocará un alza de inventarios de hasta 7 por ciento.

Y es que los números muestran que al cierre del año pasado se tienen monitoreadas un total de 604 plazas comerciales, las cuales suman un inventario de 4 millones 649,757 metros cuadrados distribuidos en los 13 submercados.

A ese total se prevé que se añadan en los siguientes meses 97,812 metros cuadrados de espacios que se encuentran en construcción mediante la integración de 20 nuevos complejos, así como otros 226,612 metros cuadrados correspondientes a 15 proyectos que están en planeación y pronto comenzarán a desarrollarse.

“A diciembre de 2025 se tienen monitoreadas 20 propiedades en construcción que representan 97,812 metros cuadrados, y que se espera que se concluyan durante 2025 e inicios de 2026".

"En cuanto a los edificios que se encuentran en planeación, se registraron 15 propiedades que suman 226,612 metros cuadrados que se podrían agregar al inventario durante el período 2026—2027”, explicó la firma Colliers Monterrey en un reporte.

Los corredores con más proyectos en construcción son Centro, Valle, Cumbres y Carretera Nacional.

Por tipo de complejo, los de mayor presencia en el inventario actual son los Strip Center, espacios abiertos, sin pasillos interiores, que suelen contar con entre 5 y 20 locales, y los Community Center, los cuales son de mayor tamaño, con superficies que suelen rondar los 20,000 metros cuadrados más y que generalmente están anclados por un supermercado, una tienda de descuento o una tienda departamental pequeña, junto con servicios de conveniencia y farmacias.

El sector retail se refiere a la compra, venta y arrendamiento de espacios físicos destinados al comercio minorista, donde se venden productos o servicios directamente al consumidor final.

Incluye locales comerciales, centros comerciales, restaurantes y supermercados, enfocándose en ubicaciones de alto flujo peatonal y comercial.

“A pesar de un contexto económico moderado por la inflación y la desaceleración global, gracias al consumo interno y la inversión en la región, lo que mantiene al sector retail en una fase activa”, puntualizó.

Más shopping por el Mundial

A fin de atrapar un mayor consumo durante la celebración del Mundial 2026, agremiados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) alistan inversiones por $3,700 millones de dólares en México.

Ese monto supera en más de 10% el capital destinado el año pasado y refleja la expectativa de un repunte significativo en la demanda durante el evento deportivo.

El 34% de esta inversión será para nuevas tiendas, mientras que el resto se dividirá en varios frentes: un 24% en ampliación o remodelación, un 16% en sistemas y tecnología, un 13% en la capacitación del capital humano, un 10% en centros de distribución y un 3% en temas de logística y distribución.

Ante esta inversión, la ANTAD estima un crecimiento en ventas a tiendas iguales de 3.9% y de 6.3% en tiendas totales en 2026.

Comentarios