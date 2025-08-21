Viene boom restaurantero en NL junto al Mundial 2026

Con el Mundial 2026, el turismo se verá beneficiado en Nuevo León, y dentro de este rubro, el ramo restaurantero no será la excepción, al proyectar la apertura de al menos 1,050 nuevos establecimientos, desde franquicias y hasta emprendimientos.

Y es que se prevé que, derivado de esta fiesta futbolera, un mayor dinamismo y la demanda de más oferta gastronómica, los negocios con giro de comida se conviertan en un atractivo para el público local y foráneo.

Por ello, los empresarios e integrantes de este ramo alistan inversiones en la entidad, que podrían ir desde los $5 y hasta los $25 millones de pesos, dependiendo del tamaño y tipo de restaurante, así como su ubicación, reveló Kathia Guajardo Bosques, presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León.

Con las aperturas proyectadas para el año que viene y sumado a la oferta actual de 21,700 unidades constituidas de manera formal, se llegará a 22,750 establecimientos, un crecimiento de 5 por ciento.

“Para el 2026 ya tenemos algunos proyectos anunciados; unos son de comida italiana, también abrirá uno de cocina fusión oriental-mexicana del mar".

"El crecimiento esperado en inversiones en el giro restaurantero es de aproximadamente un 5%; estamos hablando de que se estarían abriendo alrededor de 1,050 establecimientos nuevos en 2026”, indicó.

Guajardo Bosques recalcó que Nuevo León ya es considerado como un foco gastronómico a nivel internacional, lo que lo convierte en un punto relevante para aperturar sucursales.

“Se abren desde franquicias hasta nuevos emprendimientos”, recalcó.

Cabe recalcar que, con la cercanía del Mundial FIFA 2026, se proyecta la llegada de 400,000 turistas, un impacto económico estimado en $250,000 millones de dólares y la creación de hasta 7,000 empleos directos adicionales, que se sumarán a los 600,000 empleos directos y más de un millón indirectos que actualmente genera la industria.

Estas cifras reflejan no solo el dinamismo de la gastronomía regiomontana, sino también su capacidad para atraer inversiones, fortalecer la economía local y posicionar a Monterrey como un destino de alta relevancia turística y gastronómica de cara a eventos de proyección internacional.

