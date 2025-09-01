Viene auge hotelero en Nuevo León previo al Mundial

En los próximos diez meses, de cara a la celebración del Mundial de Futbol 2026, el sector hotelero de Nuevo León tomará protagonismo al registrar una apertura inédita de nuevos inmuebles y casi mil cuartos adicionales.

Y es que Jesús Nader, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en la entidad, anticipó que, rumbo a dicho evento deportivo, se prevé la apertura de al menos 10 hoteles, sumando cerca de 900 habitaciones a la oferta actual, que alcanza 17,500 cuartos.

En entrevista con El Horizonte especificó que hasta el momento operan 133 complejos hoteleros en el estado, por lo que con los proyectos en cartera, en menos de un año —es decir, para junio de 2026— se llegaría a 143 unidades.

En lo que va de 2025 ya se han registrado al menos cuatro aperturas de hoteles, destacó.

Con relación a las zonas donde se construyen estos complejos, Nader dijo que son diversas y abarcan desde corredores como San Jerónimo, Tecnológico, el centro de Monterrey, Apodaca, Escobedo e incluso el municipio de Santiago.

“Esos son los proyectos que tenemos. La oferta se está diversificando, ese es el panorama que se tiene y esperemos que una gran cantidad de ellos sí estén abiertos antes del Mundial. Estamos hablando de al menos 10 hoteles que sí abrirán para antes del Mundial.

Hay hoteles pequeños y otros más grandes, pero en total sumarán alrededor de 900 habitaciones”, explicó.

El empresario hotelero confió en que con esta oferta de cuartos e inmuebles se logre dar la atención que se requiere para la celebración del evento.

“Se sumarán alrededor de 900 habitaciones más y estamos confiados en que con eso y la capacidad que tenemos actualmente va a ser suficiente. El Mundial definitivamente nos va a traer muchas habitaciones ocupadas, pero creemos que básicamente será en los días de partido y no durante los 39 días que dura el Mundial. Ya tuvimos experiencias similares y ha sido suficiente, y aunque vendrá más gente de fuera, estamos preparados”, comentó.

Incluso estimó que la ocupación en esas fechas será de entre 65% y 70%, alcanzando niveles de 95% o 100% únicamente en los días en que se celebren partidos.

“Días de partidos, que son cuatro, ocupación en 95% o 100%; pero cuando no haya partido sería un poco más baja. Falta el sorteo (de partidos): si tenemos acá un Alemania, un Argentina, donde vienen grandes estrellas, sin duda será de mayor atracción para el destino”, aseveró.

Respecto a los tipos de hoteles que están en tendencia para abrir en la entidad, Nader explicó que algunos son gran turismo y otros más económicos o de negocios, pero con una mayor oferta de servicios.

Para el cierre de 2025, las proyecciones son positivas, esperando alcanzar una ocupación de 65% ante la celebración de más eventos en la recta final del año.

“Pinta muy bien el último cuatrimestre, con una buena cantidad de eventos”, acentuó.

Derrama económica y turistas

La Copa del Mundo es uno de los eventos más grandes del planeta y, como tal, cada sede recibe una fuerte inyección económica por la cantidad de turistas que atrae.

Para 2026, Nuevo León será una de las entidades anfitrionas y, de acuerdo con pronósticos de la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, este magno evento podría atraer una derrama de \$2,000 millones de pesos.

En la entidad se celebrarán cuatro partidos, con los que se espera la llegada de más de 400,000 turistas durante los casi 40 días que dura el evento, en los que no solo habrá partidos, sino también *fan fest* y otras actividades.

“Nada más en los que vienen al estadio, ustedes saben por su capacidad, los que van a venir directamente a los partidos son más de 400,000 personas”, destacó.

