Wall Street abre con fuertes caídas por guerra entre EUA-Irán

Wall Street abrió esta jornada con fuertes caídas en sus principales indicadores, luego de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán se intensificaran y la jornada de ventas en el sector semiconductor.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : cae 0.67% hasta 50,531 unidades

: cae 0.67% hasta 50,531 unidades S&P 500 : cae 0.59% hasta 7,343 unidades

: cae 0.59% hasta 7,343 unidades Nasdaq: cae 0.77% hasta 25,481 unidades

Los mercados reaccionaban así a la baja debido a las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, donde aseguró que Irán "ha tardado demasiado" en negociar un acuerdo.

Micron caía hoy un 2.17% tras la apertura, mientras que AMD cedía un 1.03% y Broadcom, un 3.46%, prolongando pérdidas tras varias semanas al alza por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Así amaneció el resto de las acciones en Wall Street

Pese a las caídas, los principales índices moderaron parte de sus pérdidas después de conocerse que la inflación subyacente de mayo aumentó un 0.2% mensual, una décima menos de lo esperado por los analistas.

Inversionistas apostaron por las ventas últimamente ante el temor a que la Reserva Federal suba los tipos de interés a finales de año dada la persistencia de la inflación junto a un mercado laboral sólido.

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