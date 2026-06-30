Wall Street cierra verde; Dow Jones cierra mejor primer semestre

El inicio del año estuvo marcado por la volatilidad derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, las oscilaciones en el precio del petróleo

Wall Street cerró este martes en verde, después de que Dow Jones registró su mejor primera mitad de año desde 2021.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.26% hasta 52,317 unidades

: sube 0.26% hasta 52,317 unidades S&P 500 : baja 0.70% hasta 7,499 unidades

: baja 0.70% hasta 7,499 unidades Nasdaq: baja 1.52% hasta 26,213 unidades

Entre las mayores subidas de la jornada destacaron AMD, que avanzó cerca de un 7.68%, Intel, también con un alza cercana al 6%, y Nvidia, que ganó más de un 2.63%.

Dow Jones avanza 8.85%, mejor semestre desde 2021

En el conjunto del semestre, Dow Jones avanzó un 8,85 % respecto al cierre de la última jornada de 2025, anotándose su mejor primera mitad de año desde 2021.

El segundo trimestre resultó especialmente favorable para los parqués neoyorquinos.

El inicio del año estuvo marcado por la volatilidad derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, las oscilaciones en el precio del petróleo y las dudas sobre la sostenibilidad del fuerte gasto en IA. Sin embargo, durante el segundo trimestre, esos temores se fueron moderando, favoreciendo un mayor apetito por el riesgo.

Los inversionistas tienen ahora la atención puesta en la próxima reunión de la Reserva Federal, prevista para finales de julio, en busca de nuevas señales sobre la evolución de los tipos de interés, un factor que seguirá condicionando el comportamiento de la renta variable estadounidense durante el resto del año.