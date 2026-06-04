Wall Street abre mixto; Dow Jones al alza pese a tecnológicas

Wall Street abrió este jueves en terreno mixto y su principal indicador ganaba más del 1.20% pese a las pérdidas del sector tecnológico, lastradas por Broadcom.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.22% hasta 51,303 unidades

: sube 0.22% hasta 51,303 unidades S&P 500 : baja 0.22% hasta 7,537 unidades

: baja 0.22% hasta 7,537 unidades Nasdaq: sube 0.93% hasta 26,603 unidades

Broadcom abrió la jornada en Wall Street con pérdidas de más del 15%, después de que la compañía de diseño de chips presentara unos resultados del último trimestre que no estuvieron a las expectativas de los inversionistas.

Otras empresas del sector tecnológico como Arm Holdings, Micron o Advanced Micro Devices (AMD) también registraban números rojos, con bajadas de 10%, 9% y 7%, respectivamente.

CrowdStrike, gigante de la ciberseguridad, también empezaba el día con pérdidas de más de 7%.

Ante la expectativa de novedades por la guerra entre Estados Unidos e Irán, diversas fuentes mencionan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría rechazar reanudar la guerra contra Irán.

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