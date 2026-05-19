Wall Street abre en rojo tras caída de empresas tecnológicas

Wall Street abrió en rojo este martes ante la nueva caída de las empresas tecnológicas por la incertidumbre sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.77% hasta 49,303 unidades

: baja 0.77% hasta 49,303 unidades S&P 500 : baja 0.59% hasta 7,359 unidades

: baja 0.59% hasta 7,359 unidades Nasdaq: baja 0.65% hasta 25,920 unidades

Las acciones en Nueva York emprendieron esta jornada de martes en una aparente sesión de corrección para el sector tecnológico después de los récords impuestos hace unos días.

En el arranque, compañías relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA) abrían con caídas, tales como Advanced Micro Devices e Intel, quienes reportaban bajas de 2.02% y 0.66% respectivamente.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

Tras esto, el rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos volvió a anotar una cifra récord: los bonos a 30 años llegaban al 5.18%, su nivel más alto en casi 19 años.

En otros mercados, el oro perdió 1.75% hasta los 4.478 dólares la onza, mientras que la plata caía hasta 4.34% al cotizar hasta los $74.08 dólares por onza.

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