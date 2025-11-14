Cerrar X
Finanzas

Wall Street abre en rojo con mal inicio para tecnológicas

A concluir el cierre del Gobierno de Estados Unidos más largo de la historia, continúa con bajas en tasas de interés por parte de Reserva Federal

Wall Street abrió este viernes en rojo cuando el Dow Jones perdió 1.07% de acciones, en una jornada de la que tecnológicas como el fabricante de semiconductores AMD se dejaba un 3.09%.

S&P 500 retrocedía un 0.79% unos quince minutos después del toque de campana, mientras que Nasdaq cedía un 0.9%.

Wall Street cerró el jueves su peor sesión en un mes, arrastrado por las dudas sobre la continuidad de las bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pese a concluir el cierre del Gobierno de Estados Unidos más largo de la historia.

En tanto, el precio del petróleo intermedio de Texas sumaba un 1.86%, hasta $59.78 dólares el barril.


