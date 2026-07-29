Wall Street abre en rojo tras reanudar ataques en Medio Oriente

La reanudación de los ataques en Medio Oriente provocó el repunte del precio del petróleo tras tres días de importantes bajadas

Este miércoles, Wall Street arrancó en terreno rojo después de que los inversionistas esperaban el veredicto de la Reserva Federal y el conflicto en Medio Oriente se intensificaba.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : baja 0.8% hasta 52,232 unidades

: baja 0.8% hasta 52,232 unidades S&P 500 : baja 0.15% hasta 7,417 unidades

: baja 0.15% hasta 7,417 unidades Nasdaq: baja 0.19% hasta 24,829 unidades

Las principales acciones iniciaron sus actividades con pérdidas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzara que atacará "con fuerza" a Irán como respuesta a su ofensiva.

Irán lanzó este miércoles por la tarde misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania. El Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró que todos los misiles fueron "interceptados con éxito".

La reanudación de los ataques en Medio Oriente provocó el repunte del precio del petróleo tras tres días de importantes bajadas.

En el plano corporativo, las acciones del sector de semiconductores continúan a la baja, en medio de una creciente inquietud sobre el retorno de las inversiones en inteligencia artificial y el temor a una mayor competencia por parte de China.

Así amaneció el resto de las acciones

De nueva cuenta, el valor del oro caía 0.63% hasta cotizar en $4,013 dólares la onza, mientras que la plata actuaba de la misma manera hasta cotizar en los $57-45 dólares la onza.

Irán reanuda ofensiva; EUA y Arabia Saudita atacan a Irak

Irán lanzó una andanada de misiles contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, mientras que Estados Unidos, junto a Arabia Saudita, ataca a milicias respaldadas por Teherán en el vecino Irak.

El estallido en múltiples frentes, tras varios días de relativa calma, elevó el riesgo de un regreso a una guerra total. También puso de relieve lo difícil que ha sido poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial y es impopular entre los estadounidenses.